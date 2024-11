C5N en Rosario: los detalles del crimen de Pillín Bracamonte, líder de la barra de Central

Las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares hasta el Hospital Centenario, donde se informó el fallecimiento "a consecuencia de múltiples impactos de disparos de arma de fuego".

El fiscal Ferlazzo pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, en la intersección de Reconquista y el bulevar Avellaneda, y su equipo tomará testimonios a quien pueda aportar datos relevantes para la investigación.

C5N fue el único medio en vivo en el lugar durante la mañana del domingo, cuando la Policía de Santa Fe continuaba con los trabajos de recabación de pruebas para la causa que investiga el doble crimen. El cronista Alan Vidaña describió el clima del lugar, que de a poco recupera su ritmo habitual luego de la violenta noche, y dialogó con los vecinos.

Antonio, quien vive en las inmediaciones, recordó que fueron "por lo menos seis disparos" y que "era todo un descontrol". "Él manejaba muy bien a la barra, si había algún problema en la cancha enseguida lo solucionaba, tenía a mucha gente que lo seguía", reconoció sobre Pillín, aunque remarcó que "es gente que está jugada, y lamentablemente pasan estas cosas".

"Anoche había mucha gente, los locales gastronómicos, los puestos de choripán. La gente va caminando tranquila. Hay luminarias nuevas, decían que había una apagada pero yo no le presté atención", relató.

"En Rosario está trabajando muy bien la Policía, Gendarmería, ya no hay tantos casos así como esto. A veces desde Buenos Aires dicen 'Rosario, la ciudad narco', pero no es tan así. Hay puntos clave en algunos barrios, pero se lleva bien. No vivo con miedo", subrayó.

La interna de la barra de Central que terminó con el crimen de Pillín Bracamonte

El crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte tiene como trasfondo una feroz interna en la barra de Central, que viene dando avisos hace alrededor de un año y medio. El 18 de abril de 2023, sicarios en moto atacaron a tiros en José C. Paz y Superí al conductor de una camioneta blanca que llevaba a su hija a la escuela Medalla Milagrosa. Uno de los balazos dio en el rostro de la víctima, que según una línea investigativa del Ministerio Público de la Acusación, fue confundida con Bracamonte, que usaba un vehículo similar y llevaba a sus hijos a ese colegio a la misma hora.

Ya en 2024, el 10 de febrero, desde una moto dispararon diez tiros al aire y dejaron una nota para Pillín en inmediaciones del country Los Álamos de Ibarlucea, donde en dos oportunidades fue detenido en los últimos años por causas por lavado de dinero, asociación ilícita y extorsiones.

Además, el 10 de agosto dos hombres en moto le dispararon en el Parque Alem, después del clásico ganado ante Newell's. Una bala le rozó la espalda y otra lesionó a su pareja.

Los episodios continuaron en los meses siguientes, con el punto álgido de la emboscada en la que murió Samuel Medina, yerno del líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero, asesinado de 16 disparos. Luego hubo amenazas a través de banderas y advertencias a través de golpizas a personas cercanas, que terminaron con el doble crimen de este sábado.