A qué hora juegan Las Leonas vs. Australia, por la semifinal del Mundial de hockey: cómo ver en vivo El equipo de Fernando Ferrara enfrenta al elenco oceánico por un lugar en el partido decisivo del campeonato del mundo que se disputa en Países Bajos y Bélgica. Por Agregar C5N en









Las Leonas van por un lugar en la final.

Las Leonas buscarán el pase a la gran final del Mundial 2026 cuando se enfrente a Australia este jueves, desde las 15:30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Las Leonas llegan invictas a este choque decisivo tras liderar tanto la primera como la segunda fase del torneo. En su camino hacia la semifinal, el conjunto conducido por Fernando Ferrara encabezó el Grupo F apoyada en las victorias frente a Alemania, Escocia y España, además de registrar empates ante Estados Unidos y el anfitrión Bélgica.

Las Leonas van vs. Australia por un lugar en la final del mundo Por su parte, el seleccionado oceánico accedió a la penúltima instancia al finalizar en la segunda colocación del Grupo A y de la segunda ronda, etapa en la que cosechó igualdades contra China e India.

El ganador del cruce entre argentinas y australianas sacará boleto a la definición por el título, donde esperará por el vencedor de la otra semifinal entre Países Bajos y Bélgica.

Horario y dónde ver Las Leonas vs. Australia por el Mundial de hockey El encuentro correspondiente a las semifinales del certamen internacional podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium a partir de las 15.30.