A qué hora juegan Las Leonas vs. Australia, por la semifinal del Mundial de hockey: cómo ver en vivo

Las Leonas buscarán el pase a la gran final del Mundial 2026 cuando se enfrente a Australia este jueves, desde las 15:30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
El equipo de Fernando Ferrara enfrenta al elenco oceánico por un lugar en el partido decisivo del campeonato del mundo que se disputa en Países Bajos y Bélgica.
Las Leonas buscarán el pase a la gran final del Mundial 2026 cuando se enfrente a Australia este jueves, desde las 15:30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Las Leonas llegan invictas a este choque decisivo tras liderar tanto la primera como la segunda fase del torneo. En su camino hacia la semifinal, el conjunto conducido por Fernando Ferrara encabezó el Grupo F apoyada en las victorias frente a Alemania, Escocia y España, además de registrar empates ante Estados Unidos y el anfitrión Bélgica.
Por su parte, el seleccionado oceánico accedió a la penúltima instancia al finalizar en la segunda colocación del Grupo A y de la segunda ronda, etapa en la que cosechó igualdades contra China e India.
El ganador del cruce entre argentinas y australianas sacará boleto a la definición por el título, donde esperará por el vencedor de la otra semifinal entre Países Bajos y Bélgica.
El encuentro correspondiente a las semifinales del certamen internacional podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium a partir de las 15.30.
Argentina: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo; Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. DT: Fernando Ferrara.
Australia: Aleisha Power; Claire Colwill, Karri Somerville, Tatum Stewart, Kaitlin Nobbs; Amy Lawton, Stephanie Kershaw, Greta Hayes; Grace Stewart, Alice Arnott y Makayla Jones. DT: Katrina Powell.