27 de agosto de 2026 Inicio
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Blindado por un fuerte operativo de seguridad, Javier Milei habló sobre IA ante alumnos de la ORT

Con francotiradores en los techos, perros de la Policía de la Ciudad y calles valladas en la zona, el Presidente realizó una aparición pública en la escuela judía del barrio porteño de Almagro. Estuvo poco más de una hora y saludó desde el auto a un reducido grupo de gente que lo acompañaba.

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Javier Milei expuso ante alumnos de 4° y 5° año de la ORT

Captura TV (Optimizada con IA)

El presidente Javier Milei brindó una charla para alumnos de 4° y 5° de la escuela ORT sobre la relación de ética y la inteligencia artificial. La exposición se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad.

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Según se pudo observar, en las inmediaciones del establecimiento judío se presentaron francotiradores en los techos, perros de la Policía de la Ciudad y vallas para mantener la distancia en la calle.

Milei disertó en ORT ante alumnos de secundario.

Milei disertó en ORT ante alumnos de secundario.

La charla estuvo enmarcada bajo el lema "la ética como política de estado" y duró poco más de una hora. Una vez que se retiró del establecimiento acompañado por su hermana Karina, se subió a un auto y saludó a un reducido grupo de gente que lo acompañaba.

Se trata de la segunda vez que se presenta ante alumnos de secundario: la primera había sido en 2024, a pocos meses de su asunción. En ese entonces había encabezado el acto de comienzo del ciclo lectivo en el Colegio Copello de Villa Devoto, donde hizo la escuela secundaria.

El Presidente retomó la agenda después de haber celebrado la victoria en Diputados tras obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Se trata de una semana en la que el jefe de Estado volvió a mostrarse activo, después de varios días recluido en la Quinta de Olivos, sin actividades oficiales.

"Muchas gracias, diputados", la reacción del Gobierno y Javier Milei a la media sanción a la reforma del BCRA

El presidente Javier Milei le agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y aseguró que se trata de "un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien".

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le agradeció a Milei y expresó su "alegría" por los 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones que permitieron que el proyecto avance.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, definió el día como "histórico" por la aprobación de la Cámara baja y aseguró que el proyecto "viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones de argentinos".

Ravier, en línea con la explicación de Milei por cadena nacional, insistió con que hubo "una inflación acumulada del 50.141% en veinte años" y con que "el BCRA sufrió un vaciamiento sistemático, con un daño patrimonial total de USD 553.000 millones, equivalente al 85% del PBI".

"Lo que busca este proyecto es replicar lo que ya se logró en la gran mayoría de los países que erradicaron la inflación: un banco central independiente que cuide el valor de la moneda sin estar condicionado por el poder político de turno", afirmó el sucesor de Manuel Adorni.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

  • Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.
  • Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.
  • Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
  • Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.

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