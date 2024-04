Robo, persecución y muerte en Barracas: un sospechoso falleció y resultó otro herido

El intento de robo ocurrió por la tarde del jueves a las 19:00 cuando una mujer que regresaba a su casa junto a sus dos hijos fue interceptada por dos delincuentes para robarle su vehículo. "Me dijeron 'te quemo te quemo', está bien llévate el auto. Mi preocupación no era el auto era mi hijo", explicó la víctima, su hijo de 25 años tiene TEA, no puede hablar, ni defenderse.