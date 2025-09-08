8 de septiembre de 2025 Inicio
Río Negro: hallaron dos cuerpos e identificaron a un hombre que estaba desaparecido

Tienen 35 y 20 años. Fueron vistos por última vez mientras se trasladaban sobre una avenida en una moto. La Fiscalía pidió examinar las pruebas en el lugar.

Por
Por el hecho intervino la Policía.

Gobierno Río Negro

Un grupo de policías encontró dos cuerpos en el barrio rionegrino de Ingeniero Hurgo, luego de que se denunciara la desaparición de un hombre y su sobrino cuando circulaban en una moto el viernes. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se trata de las personas cuyo paradero se desconoce.

Según consignaron medios locales, un hombre identificado como Milton David García, de 35 años, desapareció junto a su sobrino llamado Santiago Martín Obreque, quien tiene 20. Ambos fueron vistos por última vez mientras se trasladaban sobre la Avenida Colón.

Las autoridades primero hallaron un cadáver en el canal de riego, el cual fue reconocido por su padre en el lugar. En tanto, luego fue encontrado otro cuerpo cerca de donde fue descubierto el otro. Ahora, la Fiscalía pidió que se examinen las pruebas en el lugar.

En este marco, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que ambos sufrieron un accidente mientras se trasladaban en la colectora sur de la Ruta 22, ya que en esa zona se hallaron plásticos coincidentes con una moto.

Rosario: encontraron un cuerpo flotando en el río

Tras un llamado al 911 y un amplio operativo policial en la costanera central de Rosario, las autoridades hallaron un cuepro flotando en el río. Fue gracias a la advertencia de transeúntes que circulaban por la zona, por lo que una embarcación de Prefectura logró interceptarlo y retirarlo del agua.

De acuerdo con lo informado por El Tres, se trataba de un hombre que vestía ropa y se encontraba boca abajo. En una primera estimación, los especialistas señalaron que tendría entre 35 y 40 años, aunque por el momento no lograron dar con su identidad.

El cadáver fue trasladado en lancha hasta el amarre de Prefectura ubicado en la zona de la Fluvial, donde aguardaban peritos de Criminalística y agentes de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras pericias. Posteriormente, el cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente, con el objetivo de precisar su identidad y determinar cuánto tiempo llevaba en el agua.

Según informó la Fiscalía Regional, el examen médico arrojó que el fallecido presentaba una grave lesión en el cráneo. A raíz de este hallazgo, la causa quedó en manos del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, bajo la conducción del fiscal Patricio Saldutti.

