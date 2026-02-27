Adiós a la camisa rayada: esta será la moda del otoño-inverno 2026 Las referencias rurales inspiran las nuevas elecciones de temporada. La comodidad se impone como criterio principal. Por + Seguir en







Su practicidad y adaptación a distintos usos la convierten en una opción dominante del guardarropa invernal. El otoño-invierno 2026 llegará desde el hemisferio norte con un cambio marcado en las elecciones de vestimenta cotidiana, con el desplazamiento de una pieza tradicional que había ganado terreno en los últimos años. En su lugar emerge una propuesta de aire retro que aporta calidez y una estética más expresiva para los meses de bajas temperaturas.

Las tendencias actuales muestran un regreso a referencias del pasado, especialmente aquellas vinculadas a la funcionalidad y a los materiales pensados para el abrigo. Este movimiento responde a la búsqueda de prendas cómodas, resistentes y con identidad visual fuerte, capaces de adaptarse tanto a contextos urbanos como informales.

Dentro de este panorama, el guardarropa suma un ítem que retoma códigos clásicos del estilo western y los reinterpreta para el uso diario, consiguiendo que sea algo práctico y a la vez estético.

La tendencia que reemplazará a la camisa rayada La protagonista de la temporada es la camisa a cuadros de inspiración vaquera, reconocible por sus patrones grandes y contrastados que hacen referencia a la tradición del oeste estadounidense. Confeccionada principalmente en franela o en algodón de mayor grosor, se vuelve ideal para enfrentar el frío de manera cómoda. Además, suele incorporar detalles utilitarios como bolsillos frontales, que remarcan su carácter funcional.

La paleta cromática se mueve entre tonos tierra, verdes, azules profundos y mezclas intensas que aportan dinamismo a los conjuntos invernales. Este tipo de estampa suma personalidad y permite construir looks visibles sin recurrir a recursos recargados.