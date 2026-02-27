Adiós a la camisa rayada: esta será la moda del otoño-inverno 2026

El guardarropa suma un ítem que retoma códigos clásicos del estilo western.
Redes sociales
La prenda clásica de líneas verticales pierde presencia luego de varias temporadas como favorita.
Un diseño de inspiración rural regresa al centro de la escena con materiales más abrigados.
Los estampados amplios y contrastantes se posicionan como recurso clave del nuevo estilo.
Su practicidad y adaptación a distintos usos la convierten en una opción dominante del guardarropa invernal.
El otoño-invierno 2026 llegará desde el hemisferio norte con un cambio marcado en las elecciones de vestimenta cotidiana, con el desplazamiento de una pieza tradicional que había ganado terreno en los últimos años. En su lugar emerge una propuesta de aire retro que aporta calidez y una estética más expresiva para los meses de bajas temperaturas.
Las tendencias actuales muestran un regreso a referencias del pasado, especialmente aquellas vinculadas a la funcionalidad y a los materiales pensados para el abrigo. Este movimiento responde a la búsqueda de prendas cómodas, resistentes y con identidad visual fuerte, capaces de adaptarse tanto a contextos urbanos como informales.
Dentro de este panorama, el guardarropa suma un ítem que retoma códigos clásicos del estilo western y los reinterpreta para el uso diario, consiguiendo que sea algo práctico y a la vez estético.
La tendencia que reemplazará a la camisa rayada
La protagonista de la temporada es la camisa a cuadros de inspiración vaquera, reconocible por sus patrones grandes y contrastados que hacen referencia a la tradición del oeste estadounidense. Confeccionada principalmente en franela o en algodón de mayor grosor, se vuelve ideal para enfrentar el frío de manera cómoda. Además, suele incorporar detalles utilitarios como bolsillos frontales, que remarcan su carácter funcional.
La paleta cromática se mueve entre tonos tierra, verdes, azules profundos y mezclas intensas que aportan dinamismo a los conjuntos invernales. Este tipo de estampa suma personalidad y permite construir looks visibles sin recurrir a recursos recargados.
Otro de los factores que explica su popularidad es la versatilidad. Puede llevarse con jeans y zapatillas para integrarse a propuestas más urbanas junto a botas y abrigos amplios. También funciona bien en superposiciones, ya que se puede usar sobre un sweater en jornadas frías, abierta sobre una remera básica o incluso acompañando una pollera midi para generar contraste.
El recurso de las capas se vuelve central, ya que la prenda permite sumar abrigo manteniendo movilidad, adaptándose con facilidad a distintos momentos del día y a cambios de temperatura.