Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas.

El cantante Ricardo Arjona anunció este lunes su regreso a los escenarios de Argentina en el marco del tour Lo que el seco nos dijo.

El guatemalteco, que viene de realizar 23 shows sold out en su país, un Madison Square y romper un récord en Miami, llegará a Buenos Aires para presentarse el 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Arjona vuelve a la Argentina En medio del éxito arrollador de su gira mundial, el cantautor guatemalteco recordó sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales.

"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

En ese mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con un deseo: "Salud por la dicha de volver.... Siempre volver".