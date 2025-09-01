IR A
Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas

El cantante guatemalteco anunció su regreso al país con su gira Lo que el seco nos dijo, con el que se presentó recientemente en el Madison Square.

El cantante Ricardo Arjona anunció este lunes su regreso a los escenarios de Argentina en el marco del tour Lo que el seco nos dijo.

El guatemalteco, que viene de realizar 23 shows sold out en su país, un Madison Square y romper un récord en Miami, llegará a Buenos Aires para presentarse el 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena.

Arjona vuelve a la Argentina

En medio del éxito arrollador de su gira mundial, el cantautor guatemalteco recordó sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales.

"El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

En ese mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró "para siempre" y concluyó con un deseo: "Salud por la dicha de volver.... Siempre volver".

Ricardo Arjona en Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

La preventa para clientes Santander Amex comenzará este martes 2 de septiembre a las 10 durante 48 horas o hasta agotar stock. En tanto, la venta general se habilitará automáticamente cuando se agote la preventa. Además habrá paquetes VIP para vivir la experiencia completa con el artista.

