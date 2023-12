“Gracias por hace tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el `paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, expresó.

ricardo arjona.jpg Mientras Ricardo Arjona prepara un dueto con Joss Stone comparte el video de una tierna nena argentina bailando

Y agregó: “Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública que, por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

Por último, reveló que fue por problemas de salud: “A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”.