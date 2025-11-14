Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Este contenido europeo de la plataforma de streaming se destaca por su capacidad de equilibrar el suspenso con una fuerte crítica social, ofreciendo una trama atrapante.

Netflix cuenta en su catálogo con una miniserie danesa que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan producciones intensas cargadas de misterio y crítica social. La plataforma estrenó Los secretos que ocultamos, un thriller de seis episodios creado por Ingeborg Topsøe y dirigido por Per Fly , que explora las apariencias engañosas de una comunidad aparentemente tranquila donde cada residente esconde algo peligroso.

Esta producción de 2025, protagonizada por Marie Bach Hansen, desató gran repercusión en redes sociales y se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos del mes en el gigante del streaming.

Ambientada en una de las zonas más acomodadas al norte de Copenhague , presenta la misteriosa desaparición de una joven niñera filipina que trabaja como en una casa realizando tareas domésticas , un hecho que despierta la inquietud entre los vecinos cuando las autoridades tratan el caso con indiferencia.

Con un relato que captura la esencia del drama nórdico contemporáneo, la miniserie ofrece una mirada cruda sobre el poder, el racismo, la desigualdad y los vínculos familiares que tambalean cuando una vecina curiosa decide investigar por su cuenta lo que realmente sucedió.

Este thriller europeo se destaca por su capacidad de equilibrar el suspenso con una fuerte crítica social, ofreciendo una trama atrapante que mantiene la atención del espectador en cada episodio.

Sin grandes campañas de marketing ni estrellas hollywoodenses, la serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico, demostrando que detrás del tranquilo vecindario se esconden secretos oscuros, relaciones complicadas y verdades perturbadoras que amenazan no solo la paz del barrio sino también la seguridad de quienes se atreven a buscar respuestas.

Netflix: sinopsis de Los secretos que ocultamos

Los secretos que ocultamos se centra en Ruby, una joven filipina que trabaja como au pair en un exclusivo vecindario del norte de Copenhague, cuya desaparición repentina pasa casi inadvertida para las autoridades policiales. Lo que parecía ser una simple ausencia se transforma en un caso alarmante cuando Cecilie, su vecina, comienza a sospechar que algo grave ocurrió y decide investigar por su cuenta.

Simultáneamente, Angel, quien trabaja en la casa de Cecilie, empieza a reunir testimonios entre otras jóvenes extranjeras que también trabajan en la zona, descubriendo que lo que parecía una desaparición aislada encubre secretos mucho más oscuros y complejos de lo que imaginaron.

A medida que la investigación avanza, el relato se transforma en una narración tensa que deja al descubierto mentiras, culpa y apariencias engañosas, obligando a las protagonistas a confrontar no solo los secretos del vecindario sino también sus propios prejuicios y límites personales, exponiendo un entramado de poder y desigualdad que sacude los cimientos de la comunidad.

Tráiler de Los secretos que ocultamos

Reparto de Los secretos que ocultamos