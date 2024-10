Revelan nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo"

En el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, salieron a la luz recientes conversaciones entre él y su ex pareja, la ex primera dama Fabiola Yañez. “Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, se queja Yañez en uno de los intercambios revelados.

Según fuentes cercanas a la causa, Fabiola presentó ante la Justicia una copia certificada de los mensajes que se encuentran en su teléfono. Esta acción responde a su negativa de entregar el celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid, encargado de extraer la información del dispositivo. Yañez, quien actualmente reside fuera del país, manifestó su reticencia a regresar a la Argentina, lo que motivó este procedimiento.

Alberto Fernández Alberto Fernández fue denunciado por violencia de género. Télam

Parte de estos mensajes fueron expuestos en el programa Somos Buenos de TN, donde se detalla cómo la situación escaló en agosto de este año, cuando la denuncia de Yañez contra Fernández se hizo pública.

En uno de los mensajes, con fecha el 3 de agosto, el ex presidente le advierte a Yañez sobre la difusión de fotos comprometedoras: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”. Además, expresa su preocupación creciente al comentarle: “Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

Fernández también mencionó en los mensajes al abogado de Yañez, Juan Pablo Fioribello, sugiriendo que desde el diario Clarín se habían comunicado con él en relación a las pruebas de violencia que empezaban a salir a la luz. Frente a esta situación, Yañez le recriminó duramente: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude... yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

La denuncia formal contra Fernández fue presentada el 6 de agosto. La Justicia había accedido previamente a mensajes entre la ex secretaria de Fernández, María Cantero, y su esposo, los cuales habrían revelado detalles de los supuestos episodios de violencia. Ese mismo día, Yañez le comunicó a su abogado: “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, confirmando la formalización de la causa desde Madrid.

Fernández, por su parte, continuó enviándole mensajes a Yañez incluso después de la denuncia. En una última comunicación revelada, el ex mandatario compartió con ella recortes de la periodista Silvia Mercado que insinuaban que Francisco, el hijo de Yañez, no era suyo, a lo que él le exigió explicaciones: “Explicame esto”, escribió.

Denuncia contra Alberto Fernández: Fabiola Yañez no entregó su celular en la Justicia española

Fabiola Yañez no se presentó este miércoles en la Justicia española para entregar su celular, como lo había solicitado la fiscalía en el marco de la causa que investiga la denuncia por la presunta violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

Tras el segundo faltazo de Yañez, la Fiscalía española decidió cerrar el trámite del exhorto que había enviado la Justicia argentina y, de este modo, quedó en el aire el trámite de extracción de datos del teléfono de Yañez. Por este motivo, el fiscal Ramiro González será quien deba definir el siguiente paso en la causa que involucra a Fernández.

La rogatoria se había firmado luego de que la Cámara Federal porteña rechazara un recurso de queja de la defensa del exmandatario, quien se oponía a este trámite a la distancia y luego pidió, también sin éxito, que un perito de parte presenciara el trámite por videoconferencia, aunque el planteo fue rechazado por el juez de la causa, Julián Ercolini.

La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el "debido proceso" con el fin de "garantizar la integridad de la evidencia", un "mayor control de la cadena de custodia" y minimizar los "riesgos de manipulación o contaminación de los datos".

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad.

"La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy", por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", habían agregado en esa resolución.

La última acción pública de Yañez fue este martes por la noche, cuando publicó un sugestivo mensaje de su cuenta de Instagram que decía: "Tengo miedo".