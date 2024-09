Se conocieron nuevas fotos de Fabiola Yañez con moretones en el rostro

Los abogados de Fabiola Yañez presentaron nuevas fotos de la ex primera dama con golpes en su rostro que habrían sido provocados por Alberto Fernández y que coinciden con uno de los episodios que describió en su denuncia por violencia de género contra el expresidente.

Las imágenes se conocieron este jueves, horas después de que se difundieran capturas de una conversación de WhatsApp entre la pareja donde ella sostenía que se había mudado a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos para no exponerse "más a momentos violentos".

En las fotos publicadas por Infobae se ve a Yañez con un moretón en su ojo derecho. Incluso, en una de las imágenes aparece acostada en la cama junto a Fernández, quien aparentemente está dormido, mientras se aplica una bolsa de gel fría en la zona del rostro donde habría recibido el golpe.

En su denuncia, la ex primera dama contó que mantenía discusiones habituales con Fernández y que un día, "como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: '¿Qué me hiciste?'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión", relató.

Fabiola Yañez golpes 19-09-24

La madre de Fabiola Yañez declaró que vio a Alberto Fernández golpear a su hija estando embarazada

La madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, aseguró este jueves que vio a Alberto Fernández golpear a su hija estando embarazada. La mujer se presentó desde las 10 en los Tribunales de Comodoro Py donde declaró como testigo en la causa por violencia de género contra el expresidente.

Según trascendió, la madre de Yañez había sido una de las primeras personas en ser convocadas como testigos por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

En su testimonio, Verdugo reveló que Alberto Fernández "zamarreó y empujó" a su hija, y a la vez manifestó que, en 2016, el expresidente le mandó a Fabiola Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto", consigna la información de NA.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].