Revelación en la NASA: encontraron posibles signos de vida en el pasado de Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer los detalles de una señal que sorprendió a la comunidad científica. El hallazgo abre nuevas preguntas sobre la historia del planeta rojo.

Los expertos remarcaron que se necesita traer la muestra a la Tierra para confirmar su naturaleza exacta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comunicó un descubrimiento que generó gran expectativa en la comunidad científica internacional. El róver Perseverance, que explora la superficie marciana desde 2021, identificó en una roca un indicio químico que podría asociarse con procesos biológicos. Se trata de un posible rastro microscópico, considerado la evidencia más prometedora hasta el momento en la búsqueda de vida antigua. Aunque no se trata de organismos activos, el hallazgo marca un paso importante en la exploración planetaria.

El planeta rojo, otra vez bajo la mira.
La NASA confirmó que encontró posibles rastros de vida en Marte

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa, donde especialistas de la agencia espacial estadounidense remarcaron la trascendencia de la muestra obtenida. Los estudios señalan que se trata de una biofirma que podría haber quedado como residuo de vida microbiana de millones de años atrás. El material extraído fue analizado durante un año por equipos especializados y se publicaron los resultados en la revista científica Nature. Aun así, los expertos remarcaron que se necesita traer la muestra a la Tierra para confirmar su naturaleza exacta.

ROVER Perseverance Marte

Cómo fue el descubrimiento en Marte de la NASA relacionado a vidas pasadas

La posible biofirma fue recolectada en una roca bautizada “Cheyava Falls”, situada en el cráter Jezero, un antiguo lecho de lago donde confluyeron ríos en épocas remotas. El róver Perseverance recogió esta muestra en 2023 y desde entonces fue sometida a diferentes pruebas con los instrumentos a bordo del vehículo. Los análisis revelaron la presencia de arcilla y limo, minerales que en la Tierra son excelentes conservadores de restos biológicos pasados. Según los científicos, estas texturas inusuales podrían haberse formado por reacciones químicas prebióticas o, incluso, por actividad microbiana.

Durante la conferencia, Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, aseguró que “es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”. También se mostraron imágenes capturadas por el róver donde se pueden ver pequeños nódulos minerales en la superficie de la roca. Los investigadores aclararon que, si bien se trata de la evidencia más sólida hasta el momento, todavía no puede confirmarse de manera definitiva su origen biológico. Por eso, el regreso de estas muestras a la Tierra resulta clave para aplicar técnicas más avanzadas de verificación.

Marte NASA

La elección del cráter Jezero no fue casual, ya que este sitio fue seleccionado en 2021 para el aterrizaje de Perseverance debido a la antigüedad de sus formaciones geológicas. Katie Scott Morgan, científica de la misión, explicó que este terreno reúne algunas de las rocas más antiguas conocidas del planeta rojo. Luego de explorar distintas zonas, la atención se centró en un afloramiento denominado “Bright Angel”, donde se detectaron señales prometedoras en un fragmento rocoso. Fue en ese contexto que se encontró la muestra más importante hasta la fecha.

Marte NASA

El hallazgo se convierte en un paso crucial en la búsqueda de respuestas a la pregunta sobre si estamos solos en el universo. Sin embargo, la verificación definitiva enfrenta desafíos políticos y presupuestarios, ya que los planes para traer las muestras a la Tierra podrían sufrir retrasos. Aun así, la NASA aseguró que los datos obtenidos están disponibles para la comunidad científica internacional.

