17 de junio de 2026 Inicio
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Que no se te pase: esta es la fecha de vencimiento de la VTV en junio 2026

Cumplir con la revisión técnica en tiempo y forma permite acreditar que el vehículo reúne las condiciones mecánicas necesarias para circular

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Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026.

Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026.

  • En junio de 2026, la VTV para autos particulares de hasta 2.500 kilos cuesta $96.968, mientras que las motos pagan desde $36.469.
  • Los vehículos con patente terminada en 6 deben realizar la verificación antes de fin de mes.
  • Circular con la VTV vencida puede generar multas y sanciones en controles de tránsito.
  • Jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos o exenciones según cada caso.

Durante junio de 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán prestar especial atención al calendario de vencimientos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y a las tarifas actualizadas del trámite. El incremento de los valores obliga a planificar con anticipación este gasto, ya que forma parte de los costos habituales de mantenimiento del vehículo. Conocer los montos vigentes y reservar turno con tiempo resulta fundamental para evitar contratiempos al momento de realizar la inspección.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
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Las autoridades también recuerdan la importancia de mantener toda la documentación al día y respetar los plazos establecidos para la revisión técnica. Circular con la VTV vencida puede derivar en multas de elevado valor económico, además de posibles inconvenientes durante los controles de tránsito. Cumplir con este requisito no solo evita sanciones, sino que también certifica que el vehículo reúne las condiciones de seguridad necesarias para circular.

En este marco, los vehículos con patente terminada en 6 deberán realizar la VTV antes de finalizar junio de 2026. Debido a la alta demanda de turnos y al riesgo de recibir sanciones por incumplimiento, se recomienda gestionar la cita con anticipación y completar el trámite antes de que venza el plazo correspondiente.

Qué costo tiene hacer la VTV en junio 2026

Durante junio de 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires deben contemplar los valores vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que para los autos particulares de hasta 2.500 kilos ascienden a $96.968 finales, incluyendo IVA, oblea y costos administrativos. En el caso de las motocicletas, la tarifa parte desde $36.469, mientras que los vehículos de mayor porte y los remolques abonan importes superiores de acuerdo con la categoría correspondiente.

No obstante, el sistema mantiene beneficios para determinados grupos de usuarios. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos pueden acceder a una bonificación del 50% siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. También continúan vigentes las exenciones para personas con discapacidad y para unidades afectadas a servicios públicos, como ambulancias, bomberos y vehículos municipales. Conocer estas condiciones resulta fundamental para quienes deben renovar la VTV antes de finalizar el mes y evitar sanciones por circular con el trámite vencido.

Cuándo debés hacer la VTV en junio 2026

Durante junio de 2026, los propietarios de vehículos con patente terminada en 6 deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) antes de que finalice el mes para evitar sanciones y mantener la documentación en regla. A este grupo se suman los conductores que tengan la revisión vencida de períodos anteriores y aquellos cuyos vehículos hayan concluido el plazo de gracia otorgado tras el patentamiento. Debido a la alta demanda de turnos que suele registrarse cerca de las fechas límite, las autoridades aconsejan gestionar la cita con anticipación para evitar demoras y garantizar una circulación segura y conforme a la normativa vigente.

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