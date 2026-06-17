Que no se te pase: esta es la fecha de vencimiento de la VTV en junio 2026 Cumplir con la revisión técnica en tiempo y forma permite acreditar que el vehículo reúne las condiciones mecánicas necesarias para circular Por Agregar C5N en









Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026.

En junio de 2026, la VTV para autos particulares de hasta 2.500 kilos cuesta $96.968, mientras que las motos pagan desde $36.469.

Los vehículos con patente terminada en 6 deben realizar la verificación antes de fin de mes.

Circular con la VTV vencida puede generar multas y sanciones en controles de tránsito.

Jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos o exenciones según cada caso. Durante junio de 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán prestar especial atención al calendario de vencimientos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y a las tarifas actualizadas del trámite. El incremento de los valores obliga a planificar con anticipación este gasto, ya que forma parte de los costos habituales de mantenimiento del vehículo. Conocer los montos vigentes y reservar turno con tiempo resulta fundamental para evitar contratiempos al momento de realizar la inspección.

Las autoridades también recuerdan la importancia de mantener toda la documentación al día y respetar los plazos establecidos para la revisión técnica. Circular con la VTV vencida puede derivar en multas de elevado valor económico, además de posibles inconvenientes durante los controles de tránsito. Cumplir con este requisito no solo evita sanciones, sino que también certifica que el vehículo reúne las condiciones de seguridad necesarias para circular.

Redes sociales En este marco, los vehículos con patente terminada en 6 deberán realizar la VTV antes de finalizar junio de 2026. Debido a la alta demanda de turnos y al riesgo de recibir sanciones por incumplimiento, se recomienda gestionar la cita con anticipación y completar el trámite antes de que venza el plazo correspondiente.

Qué costo tiene hacer la VTV en junio 2026 Durante junio de 2026, los conductores de la provincia de Buenos Aires deben contemplar los valores vigentes de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que para los autos particulares de hasta 2.500 kilos ascienden a $96.968 finales, incluyendo IVA, oblea y costos administrativos. En el caso de las motocicletas, la tarifa parte desde $36.469, mientras que los vehículos de mayor porte y los remolques abonan importes superiores de acuerdo con la categoría correspondiente.

No obstante, el sistema mantiene beneficios para determinados grupos de usuarios. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos pueden acceder a una bonificación del 50% siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. También continúan vigentes las exenciones para personas con discapacidad y para unidades afectadas a servicios públicos, como ambulancias, bomberos y vehículos municipales. Conocer estas condiciones resulta fundamental para quienes deben renovar la VTV antes de finalizar el mes y evitar sanciones por circular con el trámite vencido.