Escándalo en la Universidad del Centro de Buenos Aires: un profesor amenazó a una alumna con "tirarla en un Falcon verde"

El docente Walter Ressia renunció tras la denuncia por amenazas y expresiones reivindicatorias de la última dictadura durante una clase en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Centro. El Centro de Estudiantes pidió sanciones y acompañará a la alumna afectada.

Escándalo en la Universidad del Centro: un profesor amenazó a una alumna con "tirarla en un Falcon verde"

La comunidad educativa de la sede Olavarría de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas de fuerte conmoción tras la denuncia contra el docente Walter Ressia , quien renunció a su cargo luego de amenazar a una alumna durante una clase de la carrera de Medicina.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

Según relató Juan Mesa , integrante del Centro de Estudiantes, el episodio ocurrió en medio de una discusión académica sobre nuevas guías de tratamiento para casos de asma.

"La situación empezó tras una discusión acerca de un caso clínico en el marco de una clase normal. La estudiante y el docente estaban discutiendo sobre unas nuevas guías que se habían actualizado sobre los tratamientos en los casos de asma. En un momento, el docente, fomentando a los estudiantes que tenía más cerca, tira este comentario" , explicó Mesa en declaraciones a C5N .

De acuerdo con el relato del representante estudiantil, el profesor expresó: "Hay que matarla, meterla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí". Mesa sostuvo que no se trató de un hecho aislado, sino de una sucesión de comentarios discriminatorios y reivindicatorios del terrorismo de Estado.

"Dijo que la chica era media guerrillera y montonera y entonces había que atropellarla y subirla al Falcon. No fue un comentario aislado: se pasó toda la clase hablando de 'los montoneros que se sientan en el fondo', 'a mi clase peronistas no entran' y 'este es medio guerrillero'", aseguró.

En ese sentido, remarcó que "eran comentarios que se venían repitiendo hasta que llegó la amenaza directa contra una estudiante con apología a las desapariciones y a la última dictadura".

El integrante del Centro de Estudiantes señaló además que el docente "tenía antecedentes de comentarios fuera de lugar, discriminatorios y obscenos", aunque aclaró que nunca se había registrado "una amenaza tan directa. Era un docente que ya venía con posturas antidemocráticas", afirmó.

Escándalo en la Universidad del Centro: denuncias y pedido de sanciones

Tras conocerse el episodio, el docente presentó su renuncia, aunque desde el Centro de Estudiantes exigen que se avance con medidas administrativas y judiciales.

"Se está haciendo todo para que tenga algún sumario y no pasen los años y vuelva a dar clases como si no hubiera pasado nada", advirtió Mesa.

Además, confirmó que acompañan a la alumna afectada en las acciones que decida emprender. "Como Centro de Estudiantes nos pusimos a disposición para llevar esto hasta la última instancia posible, siempre respetando los tiempos de la estudiante", expresó.

El dirigente estudiantil también cuestionó la naturalización de situaciones de violencia dentro del ámbito académico y sanitario. "En las facultades y en los hospitales existe una naturalización del maltrato que es muy lamentable. Muchos estudiantes prefieren no decir nada por miedo y estas situaciones terminan naturalizándose", señaló.

Escándalo en la Universidad del Centro: repudio a los discursos de odio

El caso generó un fuerte rechazo en la ciudad bonaerense de Olavarría. El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad una declaración de repudio a los dichos del docente.

Mesa vinculó además el incremento de este tipo de episodios con el clima de confrontación política y social. "Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se empezaron a naturalizar estos discursos de odio con un umbral de impunidad cada vez más grande", sostuvo.

Según relató, tras la difusión del caso aparecieron mensajes en redes sociales justificando la amenaza. "Muchos comentarios decían que la estudiante seguro se lo merecía porque era zurda", indicó.

El representante estudiantil aseguró que quienes participan en reclamos vinculados al financiamiento universitario, la memoria o la igualdad de género enfrentan niveles crecientes de agresividad.

"Escuchar a autoridades destratar a personas con enfermedades, insultar a periodistas, atacar a otros políticos o a quienes reclaman por sus derechos está teniendo un efecto habilitante para que cualquier persona se sienta con impunidad para decir cualquier barbaridad", afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la comunidad educativa es evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. "Nuestro trabajo está puesto en que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar", concluyó.