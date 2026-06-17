Madres de Plaza de Mayo convocó al último adiós a Taty Almeida

Tras la inhumación de los restos en Chacarita, está previsto un nuevo evento a realizarse el sábado a las 10. La invitación se publicó en redes sociales.

Madres de Plaza de Mayo, junto a H.I.J.O.S, convocó al último adiós a Taty Almeida para este sábado 20 de junio desde las 10 de la mañana. El lugar elegido será Plaza de Mayo.

El anuncio de la noticia llegó a través de las redes sociales de ambas organizaciones, despedida motorizada principalmente por la familia. "La familia de Taty Almeida invita a todos y todas a despedirla en Plaza de Mayo el sábado 20 de junio a las 10:00 hs puntual", indicaron. Enseguida, agregaron: "¡Hasta siempre Taty!".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , Estela de Carlotto , despidió a Taty Almeida tras conocerse la noticia de su muerte a los 95 años y la recordó como una compañera de lucha “activa, generosa y llena de esperanza”.

En diálogo con C5N , Carlotto manifestó su profundo dolor por la partida de una de las referentes más emblemáticas de los organismos de derechos humanos. “Muy triste. Perder una compañera siempre nos duele como un afecto muy especial de tanta lucha, dolor y sonrisa también, porque Taty era una persona que estaba siempre activa, movediza. Nos llevábamos muy bien”, expresó.

La titular de Abuelas recordó los momentos compartidos a lo largo de décadas de militancia conjunta y destacó el sentido del humor que caracterizaba a Almeida. “A veces subíamos al escenario riéndonos y el público no sabía de qué nos reíamos. Yo quiero recordarla así” , contó emocionada.

Carlotto aseguró que desconocía el delicado estado de salud de Almeida y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa. “Yo no sabía que estaba internada ni enferma. Siempre la veía activa, viva, generosa. Hemos tenido tantas actividades juntas para reírnos, para llorar, para enojarnos también. Es la vida de amigas y compañeras que hemos sufrido tanto”, afirmó. “Esta noticia inesperada me duele en el alma. La vamos a querer siempre”, agregó.

La referente de derechos humanos también habló sobre el último adiós a su compañera y admitió la dificultad que le genera afrontar su ausencia. “Ya somos muy mayores, casi centenarias. Me estoy preparando para ir a Buenos Aires a despedirla. No soporto la idea de no verla o no estar donde ella está”, señaló.

Sobre la personalidad de Almeida, destacó que “era una persona de buen humor, de festejo, de tener esperanza” y remarcó que “no estaba ofendida con la vida, al contrario, seguía luchando”.

Además, apeló a su fe para imaginar el reencuentro de Taty con su hijo Alejandro, desaparecido durante la última dictadura militar. “Ella estará con su hijo. Los que tenemos fe de que existe una vida superior creemos que se encontrarán en el cielo”, sostuvo.

“El dolor lo estamos sufriendo nosotros por no tenerla, no verla ni escucharla. Su carácter movedizo y entrañable. La vamos a extrañar, pero vamos a seguir con fuerza en nombre de ella también”, completó.

Taty

La continuidad de la lucha de Madres y Abuelas

Consultada sobre el futuro de los organismos de derechos humanos, Carlotto destacó el papel de las nuevas generaciones dentro de Abuelas de Plaza de Mayo. “En Abuelas la comisión directiva es prácticamente de los nietos encontrados. Ellos son los que mantienen la lucha y deciden cómo se trabaja”, explicó.

“Somos dos abuelitas que quedamos, somos muy viejas, y estamos disfrutando que ellos, el día que no estemos nosotros, van a seguir buscando a los compañeros, a los padres y a todos aquellos que faltan para aclarar nuestra historia”, concluyó.

Quién fue Taty Almeida, la histórica referente de derechos humanos que murió a los 95 años

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, falleció este domingo a los 95 años. Activista, defensora de los derechos humanos y luchadora incansable, murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty, nació el 28 de junio de 1930 en la Ciudad de Buenos Aires dentro de un ambiente conservador, ligado al mundo militar. Su padre fue oficial de Caballería y su madre pertenecía a una familia muy tradicional de Paraná.

Su único hermano varón se convirtió en coronel; sus tres hermanas se casaron con oficiales de Aeronáutica. Taty, en cambio, eligió a Jorge Almeida, el único civil de la familia, aunque tenía dos hermanos dentro de la Caballería. Tuvieron tres hijos: Jorge, Alejandro y María Fabiana.

Se había recibido como maestra, pero ejerció pocos años antes de dedicarse por completo a su familia. Rodeada de militares y dentro de una clase social bastante acomodada, Taty tenía poco conocimiento de lo que pasaba en el plano político hasta que su hijo Alejandro desapareció.

"Tenía 20 años cuando lo detienen y desaparecen la noche del 17 de junio de 1975. Estaba cursando el primer año de Medicina y trabajaba en Télam. Al día siguiente iba a tener un parcial y me avisó que no iría a trabajar. Salió de casa, dijo que enseguida volvía y nunca más lo volví a ver", contó años después.

"Lo último que me dijo fue: ‘Esperame, ya vengo’. Al día siguiente pregunto a los porteros, a los vecinos, y me entero que había habido una razzia muy grande en un bar de Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Después de muchos, muchos años, me enteré que militaba en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo)”, relató.

Taty empezó a buscar a su hijo sola, golpeando las puertas de los cuarteles y apelando a los contactos que su familia tenía dentro del ámbito militar. "Los únicos culpables son los peronistas", le dijeron. Ella lo creyó y hasta festejó el golpe de 1976, pensando que le devolverían a Alejandro.

Poco a poco fue dándose cuenta de que eso no iba a pasar. En 1979 se acercó al grupo de Madres; vio las fotos de otros desaparecidos y supo que no estaba sola. "A vos, ¿quién te falta?", le preguntó María Adela Antokoletz. Desde ese momento se volcó a la militancia con la convicción de que la búsqueda sería colectiva.

"Yo siempre digo que estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero que Alejandro me parió a mí. Parió a esta Taty que salió de la nebulosa, que ya no es más gorila, aunque tampoco soy peronista. No tengo ningún partido. Aunque sí hacemos política, porque nuestra lucha es política pero no partidista. Alejandro parió a esta Taty que hasta que me den las fuerzas, ahí seguiré", afirmó.

Cuando la Asociación de Madres se dividió a fines de los ‘80, Taty se ubicó dentro de la Línea Fundadora. En 2011 fue reconocida como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2024 asumió la presidencia de la agrupación.

"La fuerza y la alegría de las Madres está en los jóvenes que tienen memoria. A pesar de los bastones, las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Porque no estamos solas. Para demostrar que no nos han vencido", sostuvo.