Rectores del CIN advierten sobre una crisis profunda en la ciencia y la universidad pública

Durante el 93° Plenario de rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los participantes advirtieron sobre la crisis en materia de ciencia y universidad pública, que se profundizó durante el 2024 debido al ajuste deliberado del Gobierno Nacional sobre el sector. "Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario", aseguraron.

La universidad pública y la ciencia, en crisis profunda

Declaración del 93° Plenario de Rectoras y Rectoras del @CINoficial



"... Creemos que lo que nos salva y nos hace libres es la educación..."



— CIN (@CINoficial) April 4, 2025

Por lo que desde enero 2024, se acumuló una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134%: "La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia", sentenciaron en las páginas publicadas.

En cuanto al salario, los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es del más del 80%, esto generó que miles de docentes y no docentes perciban salarios por debajo de la línea de pobreza, y que muchos de ellos decidan abandonar sus cargos.

"Este 2025 nos encuentra en el mismo punto de partida que en 2024 pero peor en términos reales. Debemos buscar algún mecanismo que garantice un piso de financiamiento", aseguró Oscar Alpa, vicepresidente del CIN durante el evento.

Oscar Alpa es el nuevo presidente del @CINoficial



"Tendremos que proyectar y rápidamente un nuevo modelo de ley que nos permita financiar nuestro sistema y, en el camino, repensarnos. Iniciamos el trayecto hacia la segunda reforma universitaria". — CIN (@CINoficial) April 4, 2025

También el CIN alertó sobre la situación en materia de ciencia, ámbito que el Gobierno actual comenzó a desfinanciar desde el comienzo de la gestión. " No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias", expresaron, a eso se le suma que no hay recursos para producir ciencia, se discontinúan proyectos, líneas de investigación y desarrollo.

"No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse", sentenciaron en línea con las advertencias que vienen dando científicas y científicos del sector.

Eso no es todo, sino que también las becas, programas de asistencia a estudiantes de las universidades, "no se convocan en tiempo y forma y no se actualiza el valor del estipendio.

Resolución del CIN: