Impresionante choque múltiple en General Paz y la Avenida Constituyentes: un auto terminó volcado

El accidente se produjo entre tres vehículos sobre el carril rápido, mano hacia Riachuelo. Ya trabajan en el lugar el SAME y los Bomberos, aunque no se reportaron heridos de gravedad. Un conductor dio positivo el test de alcoholemia.

La camioneta EcoSport quedó volcada tras derrapar alrededor de 30 y 40 metros, quedando con la parte delantera destrozada.

Accidente en Gral. Paz y Constituyentes: hay tres carriles cortados



#C5N en vivo:

Los conductores de los vehículos, que promedian los 30 años, resultaron ilesos y la Policía de la Ciudad ya les realizó el test de alcoholemia, por lo que los investigadores están a la espera de los resultados. En el lugar también trabajan el SAME y una dotación de Bomberos.

Uno de los conductores tenía alcohol en sangre

El conductor de la camioneta habló con C5N y comentó: "El conductor del auto me dijo que no le arrancaba. Le dije 'porque tenés el radiador en la guantera'", de forma irónica".

Diego Fernández, para Argentina en Vivo, desde el lugar del hecho, informó que uno de los conductores de los vehículos dio positivo en el test de alcoholemia.

Mariano, quien sufrió el vuelco de su camioneta, se mostró aliviado por haber salido ileso del choque. "Por suerte estoy bien, agradezco eso. Me tengo que controlar, pero más que un golpe o moretón no tengo nada. Me cambió la fecha de cumpleaños, no puedo creer que esté bien. Me salvó el cinturón y un poco Dios, tengo dos hijos chiquitos".