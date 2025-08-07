7 de agosto de 2025 Inicio
Marcha en Puente Pueyrredón: se desplegó un fuerte operativo de seguridad

El Frente de Lucha Piquetero planea movilizarse hasta Plaza de Mayo para reclamar aumentos en los planes sociales y alimentos para comedores. Más de 500 efectivos de fuerzas federales buscan evitar que corten el acceso.

Por

El operativo incluye efectivos de Prefectura y de la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad desplegó este jueves un importante operativo en las cercanías del Puente Pueyrredón, en el límite entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires, para evitar que manifestantes del Frente de Lucha Piquetero corten el acceso durante su movilización a Plaza de Mayo.

La concentración comenzó a las 10 de la mañana en Plaza Alsina y sobre el mediodía generó un corte total sobre la Avenida Mitre a la altura de Montes de Oca. La intención fue avanzar por el Puente Pueyrredón o el puente viejo para bajar en la Avenida 9 de Julio y San Juan, pasar por el edificio de Desarrollo Social y confluir frente a Casa Rosada con la movilización por el día de San Cayetano.

El cronista Diego Lewen detalló en La Mañana por C5N que se desplegaron unos 200 efectivos de Prefectura y otros 500 de la Policía Federal, equipados con matafuegos y un camión hidrante. "Una vez que finalice la acción de los piqueteros, la gran mayoría de las fuerzas se van a ir a la Plaza de Mayo", anticipó.

Las organizaciones convocantes reclaman trabajo digno, asistencia a los comedores populares, aumento en los programas sociales y el cese del ajuste que descarga el gobierno y el Fondo Monetario Internacional sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

