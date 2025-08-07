7 de agosto de 2025 Inicio
Córdoba: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico mató a su hijo adolescente

La detenida llamó a su marido en estado de shock y le dijo que el menor de 14 años había sido apuñalado. Quedó imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

El papá de la víctima avisó al 911 sobre el hallazgo de su hijo muerto.

Una madre de 47 años está acusada de asesinar a su hijo adolescente a puñaladas, por lo que quedó imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo". El crimen ocurrió en una vivienda del barrio Obrero, en la localidad de Río Cuarto, en Córdoba.

El fiscal del caso, Pablo Jávega, confirmó que la madre fue encontrada en la misma casa que compartía con el joven y que el hecho sucedió el miércoles a la noche. Ella llamó a su marido en shock y le dijo que el joven había sido apuñalado.

El hombre llamó a la policía y los oficiales confirmaron el fatal hallazgo. Si bien se esperan los resultados de la autopsia, los forenses remarcaron que murió "apuñalado". Trascendió que el cuerpo tenía "varios cuchillazos" y "marcas en casi todo el cuerpo" y que "fue un ataque muy violento".

Jávega pidió que le realicen una pericia psiquiátrica a la detenida que está bajo tratamiento psicoterapéutico. Se investiga si hubo alguna cuestión relacionada con la salud mental que desencadenó el apuñalamiento que dio muerte al menor de 14 años.

