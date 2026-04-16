Recibió una invitación a un casamiento, no podía ir y obtuvo un puesto especial: qué fue y por qué se hizo viral La imagen del amigo de forma remota en medio del festejo generó una ola de comentarios sobre el valor de la amistad. Por + Seguir en







Esta historia se volvió viral en redes durante esta semana

Los novios crearon la figura de "espectador digital" para invitados que no pudieron ser incluidos en la lista presencial.

La novia explicó que la decisión se debió exclusivamente a la falta de capacidad física en el salón del evento.

El pase incluía el ingreso al grupo de "Close Friends" de Instagram para ver el detrás de escena.

Así, el invitado digital tuvo acceso a la transmisión por streaming de la ceremonia religiosa y el ingreso de los novios. En un mundo donde las redes sociales transforman anécdotas cotidianas en fenómenos globales, una historia de creatividad se ha vuelto viral este abril. Todo comenzó cuando un hombre recibió una invitación bastante partcular para el casamiento de una de sus amigas.

De esta forma, los novios decidieron otorgarle un "puesto especial" que permitió que estuviera presente de una manera tan insólita como inédita, capturando la atención de millones de usuarios. El ingenio de la pareja consistió en usar una alternativa tecnológica como solución.

Cómo fue la invitación digital que recibió un joven y se volvió viral inteligencia artificial El significado de soñar que te pareja te propone casamiento según la inteligencia artificial. Pixabay La historia se ha vuelto el centro del debate en redes sociales debido a su insólita modalidad: la de "espectador digital". Al no haber cupo físico en el salón de eventos, los novios idearon una alternativa para no dejarlo fuera de la celebración, otorgándole un pase exclusivo para seguir toda la boda a través de una cobertura especial en Instagram.

Bajo este formato de "pase oficial digital", el invitado pudo acceder a contenido restringido en la función de "Mejores Amigos" (Close Friends), transmisiones en vivo de los momentos clave como la ceremonia y el primer baile, y un seguimiento minuto a minuto de la recepción.