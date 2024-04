Reabrió la peluquería del crimen de Recoleta a tres semanas del asesinato

Luego reveló que “a más tiempo que pase para nosotros, vemos que la posibilidad de encontrarlo es más chica y la bronca y el dolor es más grande".

Germán Medina y su novio Julio Mendoza Germán Medina junto a su pareja Julio Mendoza. Instagram

En referencia a la reapertura de la peluquería donde asesinaron a su pareja, el joven entiende que “en algún momento iba a abrir, era obvio que iba a pasar”. Pero “sí molesta desde este lado es como se intentó pasar como si esto no hubiera pasado nunca”.

“De hecho, lo que hizo Facundo que en un primer momento en sus redes sociales borró todo lo que había pasado con Germán y mismo el pedido de captura de Abel”, argumentó Mendoza.

Para luego revelar: "Después aconsejado por el abogado no le quedó otra y tuvo que volver a subir las fotos por las cuales había borrado. Insisto, se intentó tapar como si esto nunca hubiese pasado. Es una persona que en un primer momento dice tener miedo que le pase algo, nunca salió en ningún lado, en ningún lugar a pedir justicia por Germán pero para abrir la peluquería nuevamente ahí no tiene miedo para volver a exponer a sus empleados, ahí no tiene miedo"

Además cuestionó que "en ningún momento avisó y preguntó si de alguna manera afectaba a la familia a que abra nuevamente las puertas, como lo íbamos a tomar desde este lado". "No es algo como dice él que los empleados le pidieron. Está pensando solo en su negocio su plata y seguir generando plata", completó.

Interpol emitió un alerta roja para encontrar al asesino del peluquero en Recoleta

Interpol emitió el miércoles un alerta roja para encontrar a Abel Guzmán, quien asesinó al peluquero Germán Medina en una peluquería del barrio porteño de Recoleta y que permanece prófugo desde el crimen ocurrido el 20 de marzo, tras una discusión luego de la jornada laboral. es buscado desde ese momento.

El brutal asesinato con su posterior huida quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la reconocida peluquería Verdini, la cual permaneció cerrada tras el hecho pero abrirá nuevamente este sábado. En las imágenes se pudo observar cómo Guzmán apuntó con un arma a Medina y lo mató ante la mirada del dueño del local y de sus compañeros.

A más de dos semanas del hecho, un nuevo video que incorporó la Justicia da muestras de que Guzmán, después de sacarle la vida a Medina, tuvo la intención de asesinar al dueño de la peluquería, aunque durante su persecución no lo encontró y se terminó fugando a través de una ventana.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo", expresó en una entrevista radial Marina, hermana de Germán.