Ramos Mejía: pidió ibuprofeno en farmacia y le dieron viagra, su hijo terminó internado

El hombre le dio dos caramelos de viagra a su hijo, quien tras ingerirlo empezó a tener vómitos, dolor de cabeza, taquicardia y presión alta, por lo que debió ser hospitalizado para su atención médica.

Las vendedoras, por su parte, expresaron que el hombre mintió sobre lo sucedido, a pesar de que el padre insiste en que ese error de venta del producto tuvo serias consecuencias en su hijo.

Luego del hecho, se inició una investigación judicial para esclarecer lo sucedido. Una de las vendedoras manifestó que el pedido del hombre había sido que le entreguen "pastillas masticables", por lo que según expresó, no entendió que el padre pedía una medicación para niños y no para adultos.

La palabra de un médico sobre el caso

El doctor Guillermo Capuya alertó sobre la gravedad de lo sucedido al mencionar la consecuencia más grave que se puede generar por este tipo de situaciones: "Tengamos en cuenta que en Estados Unidos por año se reportan 7.000 muertes por errores médicos".

En diálogo con C5N, también analizó lo sucedido y señaló que hay hechos que no están claros en el hecho. "Con respecto al tema médico, hay una serie de cosas que no están explicitadas, por ejemplo qué patología tenía el chico, por qué el padre le va a dar dos comprimidos de algo que no interpreta que debería darle dos en vez de uno", manifestó.

También se refirió a la venta del viagra al nombrar el nombre técnico de este medicamento, sildenafil, y expresó que "el sildenafil en Argentina es un medicamento de venta bajo receta", por lo que no es de venta libre.

Además, mencionó que el viagra se vende en cajas y no por blíster sueltos, por lo que criticó la situación: "Ahí estamos en otro error, en otra falta, que han cometido, si esto es real, quien ha despachado ese medicamento".