 Quiso pintar la pileta como una tendencia en redes y el resultado fue pésimo: "Esto me pasa por...".

Se trata de Santino Soldani, un joven que decidió seguir una tendencia que sugería el color ideal para lograr un efecto cristalino en el agua. En su primer video, explicó: “Hay una chica que andaba diciendo por TikTok que había que pintar la pileta de color arena. Le hice caso y me parece que la cagué. Igual le falta una mano. ¿Pero qué dicen? También me parece que me cagaron con el color de arena de la pintura, porque esto no es color arena”.

En el clip mostró la expectativa y luego reveló su propio resultado: un tono marrón oscuro que, incluso sin agua, dejaba en claro que no se asemejaba a la imagen deseada. Debido al éxito del contenido, el joven de Villa Devoto decidió documentar los avances del cambio de color. En un segundo video, ya con otra mano de pintura aplicada, bromeó refiriéndose al color como “arena Mar del Plata”, en lugar del soñado color caribeño.

Cuando empezó a llenar la piscina expresó: “Me río para no llorar. Igual en mi defensa está un poco sucia, llovió el finde y bueno, ya cuando se termine de llenar la muestro. Lo que sí, así turquesa como dicen que queda no está quedando”. En medio de las risas, mostró un pote de dulce de leche y declaró: “Voy a ser fiel al color y me voy a comer una cucharadita de dulce de leche. Esto me pasa por comprar color de arena nacional, ¿no?”.

El video sobre la pintura de la pileta

Pileta color arena male sal

Finalmente, en un cuarto fragmento, mostró la pileta llena de agua. Aunque no logró el objetivo deseado, dijo: “No quedó tan mal. No llega al color turquesa, pero es un color verde agua. Es un color re original, eso sí, yo no creo que nadie de acá tenga una pile como esta”, finalizó el video entre risas.