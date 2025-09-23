Imperdible: Quini 6 sortea un pozo récord de más de $6.200 millones Este miércoles, el juego más federal del país, brinda la chance de quedarse con una cifra millonaria. Por







El miércoles habrá $6.200 millones en total en el sorteo del Quini 6, de los cuales $3.770 millones serán en La Segunda, por lo que las oportunidades de ser millonarios ya comenzaron a latir fuerte en todas las agencias del país.

La cifra habla por sí sola, pero lo que realmente enciende la ilusión es el sorteo de La Segunda. Es que despierta la expectativa en cada rincón del país ya que esa modalidad viene acumulando su pozo desde la última vez que salió el pasado 13 de julio.

El resto de las modalidades también quedaron recargadas: el Tradicional con $700 millones, la Revancha con más de $1300 millones, el Siempre Sale con $235 millones y como siempre, el Pozo Extra con los $130 millones.

El Quini 6 ya es un clásico de la suerte y cuando los pozos alcanzan estos volúmenes tan atractivos las expectativas y las ilusiones se potencian. Domingo a domingo y miércoles tras miércoles, el juego de azar más popular del país reúne a millones de argentinos con la esperanza de cambiar su vida con un golpe de suerte.

Quini 6 este año cumplió 37 años de vigencia en el mercado de los juegos de azar y su liderazgo permanece intacto. Como producto de Lotería de Santa Fe y con más de 12 millones de tickets vendidos por mes, el juego del simpático Quinito se sustenta en la confianza de sus apostadores que con absoluta fidelidad se suman a la surte y a sus premios.