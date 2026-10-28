Quini 6: los resultados del sorteo 3.421 del miércoles 28 de octubre de 2026

El sorteo 3.421 del Quini 6 de este miércoles 28 de octubre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Bosques en la agencia N° 76328, domiciliada en la calle Juan B: Justo 725; acertó la fórmula: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22. Se hizo acreedor de $ 1.080.516.154,60.
Además, en la modalidad Siempre Sale hubo 2 ganadores, uno de la provincia de Córdoba, que se hicieron acreedores de más de $184 millones cada uno.
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026
Números ganadores: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45
6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000
5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $10.273.986
4 aciertos: 474 ganadores. Premio: $26.010
La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026
Números ganadores: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $1.504.931.702
5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $3.161.226
4 aciertos: 1.247 ganadores Premio: $9.886
La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026
Números ganadores: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45
PREMIOS REVANCHA
6 aciertos: un ganador. Premio: $1.080.516.153
Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026
Números ganadores: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37
5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $184.382.730
Pozo extra: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026
Números ganadores: 06 - 09 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45
6 aciertos: 369 ganadores. Premio: $542.005
Próximo pozo del Quini 6
El próximo pozo del sorteo 3.422 del Quini 6 se realizará el domingo 1º de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $4.750.000.000.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.