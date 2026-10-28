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Quini 6: los resultados del sorteo 3.421 del miércoles 28 de octubre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "La Revancha" le cambió la vida a un jugador, quien embolsó $1.080.516.153 al acertar los seis números.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 28 de octubre de 2026.

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El sorteo 3.421 del Quini 6 de este miércoles 28 de octubre repartió un premio millonario para varios apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Bosques en la agencia N° 76328, domiciliada en la calle Juan B: Justo 725; acertó la fórmula: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22. Se hizo acreedor de $ 1.080.516.154,60.

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Además, en la modalidad Siempre Sale hubo 2 ganadores, uno de la provincia de Córdoba, que se hicieron acreedores de más de $184 millones cada uno.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 4 ganadores. Premio: $10.273.986

4 aciertos: 474 ganadores. Premio: $26.010

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.504.931.702

5 aciertos: 13 ganadores. Premio: $3.161.226

4 aciertos: 1.247 ganadores Premio: $9.886

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45

PREMIOS REVANCHA

6 aciertos: un ganador. Premio: $1.080.516.153

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37

5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $184.382.730

Pozo extra: resultado del miércoles 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 06 - 09 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45

6 aciertos: 369 ganadores. Premio: $542.005

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.422 del Quini 6 se realizará el domingo 1º de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $4.750.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.

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