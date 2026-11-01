1 de noviembre de 2026 Inicio
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Otro viaje de Javier Milei: el martes partirá rumbo a España, tras las polémicas de su reciente visita

El Presidente participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, un evento que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid y reunirá a 22 jefes de Estado. Estuvo hace apenas diez días en la capital española, donde protagonizó varios momentos controversiales por sus insultos al mandatario español Pedro Sánchez.

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Javier mIlei viajará junto a su hermana

Javier mIlei viajará junto a su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei partirá el martes a la noche rumbo a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado y desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó Karina Milei.
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Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.

Asimismo, los mandatarios trabajarán en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y fenómenos naturales adversos.

El Gobierno mantiene su agenda de actividades previas al viaje

Previo al viaje, el presidente Milei participará este lunes al mediodía en el encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Posteriormente, recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump, y por la noche asistirá a un evento de la Coalición Latina por Israel para recibir el premio "Gratitud".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmarán convenios este lunes en el Ministerio de Economía. El canciller Quirno recibirá credenciales diplomáticas y encabezará una reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV.

El martes, antes de la partida presidencial, el ministro Caputo asistirá a la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). También se realizarán la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier y una nueva reunión de la Mesa Política con parte del Gabinete.

Finalmente, cerca del cierre de la semana y mientras el Presidente se encuentre en España, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participará el jueves como orador del Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina.

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