Otro viaje de Javier Milei: el martes partirá rumbo a España, tras las polémicas de su reciente visita El Presidente participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, un evento que se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid y reunirá a 22 jefes de Estado. Estuvo hace apenas diez días en la capital española, donde protagonizó varios momentos controversiales por sus insultos al mandatario español Pedro Sánchez. Por Agregar C5N en









Javier mIlei viajará junto a su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei partirá el martes a la noche rumbo a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado y desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.

Asimismo, los mandatarios trabajarán en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y fenómenos naturales adversos.

El Gobierno mantiene su agenda de actividades previas al viaje Previo al viaje, el presidente Milei participará este lunes al mediodía en el encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Posteriormente, recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump, y por la noche asistirá a un evento de la Coalición Latina por Israel para recibir el premio "Gratitud".