Quilmes: un niño está grave luego de que se le cayera encima un arco de handball

Tiene 9 años y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica. El hecho se produjo durante una actividad mientras entrenaba.

El niño está internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Un niño de 9 años se encuentra internado en grave estado en un hospital luego de que un arco de handball se le cayera encima cuando realizaba una actividad en el Club Argentino de Quilmes, situado en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho se registró cuando un compañero de la víctima se subió a un arco que se encontraba inestable y cayó sobre su cabeza. Ahora, el menor, identificado como Benicio, permanece en estado crítico en el Hospital El Cruce de Florencio Varela ya que sufrió lesiones en su cráneo y con pronóstico reservado.

En tanto, la Justicia inició una investigación para establecer los detalles del hecho protagonizado por un alumno del Colegio Nazareth de Quilmes. En este marco, el Ministerio Público Bonaerense busca marcar posibles responsabilidades por "lesiones graves culposas" y pidió examinar la zona.

Por lo pronto, la víctima permanece internada con asistencia respiratoria mecánica en el sector de terapia intensiva, mientras que el fiscal pidió que declaren testigos y autoridades del establecimiento educativo, además de analizar los registros de las cámaras de seguridad.

