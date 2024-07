Quién sería el ganador de una pelea entre Meliodas y Tanjiro Kamado según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial, semanas atrás, reveló quién podría salir victorioso en una batalla entre Goku y Kratos. Esta combinación entre videojuegos y series japonesas no fue la única porque en las últimas horas la IA analizó las características de otros dos personajes del animé nipón y reveló quién sería el ganador si se enfrentaran en una pelea. En este sentido, los peleadores serían Meliodas de The Seven Deadly Sins: Nanatsu no Taizai y Tanjiro Kamado de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y la tecnología ya tiene a su favorito.