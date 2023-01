Quién es Pablo Ventura, el joven falsamente acusado por los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

Pablo Ventura, tras su declaración por el crimen de Fernando Báez Sosa: "No me podían ver a la cara"

El remero de Zárate dijo hoy que "no le sorprendió" lo que hicieron los ocho acusados del homicidio porque ya habían tenido peleas y agregó que no sabe puntualmente quién lo involucró en el hecho ni el motivo.

Pablo Ventura A 4-1-23

Además, varios testigos no lo ubican a Ventura entre el grupo de rugbiers que estaba esa noche a la salida del boliche "Le Brique".

Fueron detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Campana quienes lo apresaron en Zárate luego de que uno de los entonces diez rugbiers involucrados en el caso lo señalara como sospechoso del crimen de Fernando.

Su padre, José María Ventura, explicó para los medios que no saben por qué acusaron a su hijo del asesinato, además expresó que su hijo "nunca fue amigo de ellos". Sólo que suelen tenerlos de vista porque algunos se cruzaban en el boliche en Zárate.

José María Ventura tuvo un accidente de tránsito camino a buscar a su hijo, cuando se enteró que era buscado por la policía.

Cómo fue el arresto de Pablo Ventura

"Me dijeron que solo tenía que ir a testificar a Campana, recién ahí me dicen que debían llevarme a Villa Gesell. Yo no sabía nada de lo que había pasado. Al llegar allá, me dicen que me acusaban de asesinato. Fue una situación horrible", recordó el joven.

El joven contó que fue trasladado en patrullero a la localidad balnearia y estuvo tres días detenido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), en una celda "totalmente solo". "El primer día fue horrible, todos me miraban como si yo fuera el asesino", aseguró el remero.

Finalmente, por falta de pruebas y tras comprobarse que no había salido de Zárate la noche del hecho, Ventura fue excarcelado el 21 de ese mismo enero de 2020 por pedido de la fiscal de Villa Gesell a cargo de la causa, Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli.