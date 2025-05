Modelo de OnlyFans se acostó con 583 hombres y se puso en grave riesgo: debió ser hospitalizada de urgencia

Annie Knight (1).png

"No me está yendo muy bien, he estado sangrando mucho desde el desafío", expresó Annie Knight en diálogo con US Weekly, y añadió que "definitivamente estaba un poco irritado ahí abajo y me hice un pequeño corte". También compartió en su Instagram personal un video de ella en la clínica con la leyenda: "Supongo que 583 chicos en un día no es tan bueno para tu cuerpo".

A pesar de terminar internada, la modelo expresó que "definitivamente sobreviviré, pero es bastante doloroso y desagradable en este momento". El reto lo realizó el domingo pasado, donde se presentaron más de 2.000 hombres, también compartió en redes cómo se preparó para ese día y cuáles eran las condiciones que los sujetos tenían que aceptar para poder acostarse con ella.

"La gente parece que, no sé, se pone tan tensa con esto. Al final del día, estos hombres solo quieren tener sexo. ¡Dios no quiera que un hombre tenga sexo! Y yo estoy ofreciendo un servicio gratis", sentenció Knight durante una entrevista.