21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

La joven diseñadora de indumentaria es la cuarta representante mexicana en obtener el cetro del concurso mundial de belleza. Cómo será su reinado y las recompensas.

Por
La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

Redes Sociales

La representante de México, Fátima Bosch Fernández, ganó la 74° Edición del certamen Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret en Tailandia.

La modelo entrerriana es una de las favoritas para la final del certamen de belleza.
Te puede interesar:

Video: así fue el impactante modelaje de Aldana Masset, representante de Argentina en Miss Universo 2025

La joven, originaria de Teapa, Tabasco, es la cuarta mexicana que se coronó en el concurso de belleza, tras los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

La nueva Miss Mundo nació el 19 de mayo de 2000, tiene 25 años, y es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos, para capacitarse en una visión global de la industria.

Entre los títulos que ganó anteriormente, se coronó como Flor Tabasco en 2018 y posteriormente como Miss Universo México 2025, título que le posibilitó entrar a su país en el concurso internacional.

"Les diría que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada", dijo Bosch en su presentación.

Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 y su activismo social

Bosch enfocó su imagen pública en temas de salud mental y diversidad neurocognitiva, y compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con TDAH y dislexia en su infancia, y debido a esta condición sufrió bullying. Además, participó en proyectos de apoyo a niños con cáncer y con comunidades migrantes.

Embed

El reinado y las recompensas

El triunfo de Fátima Bosch le otorga la Corona "Lumière de l'Infini", diseñada por Jewelmer y valorada en millones de dólares. Por su coronación como Miss Universo 2025 recibirá:

  1. Residencia de lujo: un departamento de alto nivel en Manhattan, Nueva York, con todos los gastos de alojamiento, alimentación y transporte cubiertos.
  2. Salario anual: una paga anual que se estima puede alcanzar hasta 250 mil dólares para cubrir sus gastos durante su reinado.
  3. Apoyo profesional: acceso a un equipo completo de estilismo, nutrición, salud personal y vestuario exclusivo de marcas de prestigio.
  4. Viajes globales: viajará por el mundo para cumplir con compromisos en causas sociales, beneficencia y representación de la marca Miss Universo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reconocida historia de la hija de un asesino que evidenció a su padre

Estaba en el top 10 de buscados por el FBI y fue entregado por su hija: ella siguió las pistas en Google

Trump junto a Lula en la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Trump redujo aranceles agrícolas a Brasil y destacó el avance en el diálogo con Lula

Axel Kicillof volvió a cuestionar el acuerdo con Estados Unidos: Primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino

Kicillof volvió a cuestionar el acuerdo con Estados Unidos: "Primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino"

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas elogió a Javier Milei: "Sus reformas tienen el potencial de dinamizar la economía"

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.

Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

La minoría hispana es considerada un electorado clave en Estados Unidos.

Más de un tercio de los latinos que votaron por Donald Trump dicen estar decepcionados o arrepentidos

Rating Cero

Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.
play

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Conocé cuáles son las Películas que está en el Top 1 de Netflix
play

Esta película con actores de renombre, una historia policial y un final increíble es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Una experiencia cinematográfica que integra emoción, belleza visual y fuertes mensajes sobre lo que realmente importa en la vida.
play

Romance. ambición y oportunidades de la vida: la película de Netflix que arrasa

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Lissa Vera tiró con todo y ventiló la interna de Bandana a dos días de su regreso a los escenarios

Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera.

Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura"

últimas noticias

La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes.

¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia

Hace 21 minutos
El perfume favorito de Mirtha Legrand es tan icónico como ella.

Este es el perfume favorito de Mirtha Legrand: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Esta serie de Netflix tiene escenas que encienden la pantalla.

La serie subida de tono que todo el mundo está viendo en Netflix: no te la podés perder

Hace 1 hora
Los expertos aconsejan realizar ejercicios sencillos, accesibles y adecuados para cada etapa de la vida, con el fin de fortalecer la salud mental y física.  

Esta es la rutina de ejercicios ideal para poder potenciar la longevidad

Hace 1 hora
El bar funciona únicamente por la noche

Es un bar oculto, se encuentra ambientado en la era victoriana y no te lo podés perder en Buenos Aires: dónde está

Hace 1 hora