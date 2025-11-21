¡México ganó Miss Universo 2025! Fátima Bosch fue coronada en Tailandia La joven diseñadora de indumentaria es la cuarta representante mexicana en obtener el cetro del concurso mundial de belleza. Cómo será su reinado y las recompensas. Por







La mexicana dejó un mensaje sobre la autenticidad y el valor propio de las mujeres jóvenes. Redes Sociales

La representante de México, Fátima Bosch Fernández, ganó la 74° Edición del certamen Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret en Tailandia.

La joven, originaria de Teapa, Tabasco, es la cuarta mexicana que se coronó en el concurso de belleza, tras los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

La nueva Miss Mundo nació el 19 de mayo de 2000, tiene 25 años, y es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos, para capacitarse en una visión global de la industria.

Entre los títulos que ganó anteriormente, se coronó como Flor Tabasco en 2018 y posteriormente como Miss Universo México 2025, título que le posibilitó entrar a su país en el concurso internacional.

"Les diría que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor. Son poderosas y su voz merece ser escuchada", dijo Bosch en su presentación.