Cómo podés acceder a la nueva licencia de conducir en CABA y qué debés saber del nuevo sistema

Desde mayo está en funcionamiento un nuevo sistema en línea para gestionar las licencias nacionales de conducir. Aquí se detalla el paso a paso para realizar el trámite.

Entró en vigencia una reforma en la Ley Nacional de Tránsito que modificó la manera de portar la documentación vehicular mediante la incorporación de una nueva versión de la Licencia Nacional de Conducir . La actualización no solo renovó el diseño del documento, sino que también estableció un marco legal para su formato digital.

La normativa reconoce ahora la validez plena de la licencia en su versión digital, disponible en el celular. De esta manera, ya no resulta obligatorio llevar el documento en formato físico, lo que representa una ventaja para los conductores y los adapta a los avances tecnológicos actuales.

Junto con la aprobación del uso digital, la licencia incorpora un diseño renovado y características de seguridad adicionales que dificultan su falsificación. Con esta reforma, el documento físico deja de ser la única opción válida, ofreciendo una alternativa más práctica y confiable para quienes conducen.

Para sacar la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el trámite comienza de manera virtual. El primer paso consiste en cargar los datos personales en el portal web oficial y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI), que contempla tanto el costo de la licencia como el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

Luego es necesario completar los cursos obligatorios de educación vial, que se dividen en una instancia teórica en línea y otra presencial en un simulador. Ambas etapas deben cumplirse antes de avanzar a las siguientes fases del proceso.

Con los cursos finalizados, corresponde solicitar un turno para asistir a una sede de tránsito. Allí se realizan los exámenes psicofísicos y la prueba práctica de manejo. Esta última se lleva a cabo en la vía pública, con vehículo propio, un acompañante habilitado y las balizas encendidas durante todo el recorrido.

Si se aprueban todas las evaluaciones, el solicitante recibe en el acto la Licencia Nacional de Conducir. De acuerdo con la nueva normativa, la versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina tiene la misma validez que la física, lo que brinda a los conductores en CABA una alternativa más práctica y segura.

Qué requisitos tiene el trámite de la licencia de conducir en CABA

Para iniciar el trámite de la licencia de conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. El solicitante debe ser mayor de 18 años, tener Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio en CABA, y no tener infracciones de tránsito pendientes de pago. Es crucial verificar el estado de las multas antes de iniciar el proceso para evitar demoras.

El primer paso es completar el trámite de forma virtual. Para ello, se debe ingresar al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad y abonar la Boleta Única Inteligente (BUI), que incluye los costos del trámite y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Este pago es un requisito indispensable para poder avanzar con las siguientes etapas.

Posteriormente, el aspirante debe realizar una serie de cursos obligatorios de educación vial. El primer curso es teórico y se hace de manera online. El segundo es presencial y se enfoca en el uso de un simulador de manejo. Ambos cursos son de carácter obligatorio y el certificado de aprobación es requerido para continuar con el proceso.

Una vez que se hayan completado los cursos y se cuente con la boleta de pago, el solicitante deberá presentarse en la sede de trámites con el DNI, una declaración jurada de salud y un certificado de grupo sanguíneo, además de los certificados de los cursos aprobados. En la sede se realizarán los exámenes psicofísicos y el examen práctico de manejo en la calle.