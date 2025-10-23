Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

La madre de la cantante denunció que había perdido contacto con ella el 4 de octubre. Horas después de la puesta en marcha la investigación por parte de la Policía y una orden de búsqueda de paradero, la artista posteó en sus redes sociales que estaba bien y que solo tenía gripe desde el lunes.

Después de horas de incertidumbre, finalmente apareció Lourdes Fernández de Bandana. A lo largo de la mañana del jueves, se elaboraron varias teorías al respecto, aunque todavía no se sabe desde dónde grabó el video.

La desesperada búsqueda comenzó a raíz de una denuncia radicada por la madre de la cantante, quien aseguró que no tenía contacto con ella desde el pasado 4 de octubre.

“Perdí contacto con mi hija desde el último 4 de octubre, entiendo que está manteniendo un vínculo con su pareja con quien habría tenido denuncias de violencia de género, episodios que fueron denunciado, por lo que hace que su madre tenga temor por la integridad física de la artista”, fueron las palabras que dijo Mabel López y que replicó el periodista Diego Gabriele en C5N.

A raíz de ello, personal policial se acercó hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio .

Hasta ese momento, se elaboraron distintas teorías sobre su paradero ya que no había noticias de Lourdes. La única persona que sí posteó algo fue Lissa Vera, compañera y amiga personal, quien compartió una historia en la que manifestó su preocupación por la artista y que estaba yendo a radicar la denuncia junto con su abogado.

Bandana tenía previsto su regreso a los escenarios el 23 de noviembre en una fiesta, aunque Lourdes iba a presentarse de manera solista en el Gran Rex en el marco también de una fiesta de los años 90'. En ese contexto, Vera aseguró que "pasó algo" y que no estaba yendo a ensayar.

Lissa Vera Bandana Instagram

Mientras los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, en un programa de televisión llamaron a la artista en vivo y ella atendió. Del otro lado tomaron el teléfono, aunque solo se escucharon balbuceos y la voz de ella muy confusa.

Y en paralelo a la investigación que se llevaba adelante en la casa de Leandro García Gómez, la propia artista publicó un video en el que se la vio hablando a cámara asegurando que estaba bien. El hecho tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Hasta el momento que se hiciera pública la denuncia, Lourdes se había mostrado activa en redes sociales horas antes. Una de las primeras historias fue dedicada a su novio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en el año 2022. En un extraño posteo escribió: "Grax LeanGG. Dr con mucho am. #Reparaelvinculo. Es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor". Luego subió una foto con su gato sin ningún texto.

Lo más llamativo es que la artista se mostró sumamente activa en redes desde la fecha en la que la madre denunció que perdió contacto con ella.

En su feed de Instagram también hubo posteos y publicaciones promocionando el regreso de la banda, sino también dedicaciones a su pareja e incluso a su mamá por el Día de la Madre. “Feliz día ma, te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las qie están presentes las que te cuidan desde el cielo tmb!”, señaló.

Y entre las publicaciones más recientes incluyó una para su pareja, Leandro García Gómez. Allí escribió: "Feliz cumple!!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar".

lourdes lean gg

"Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre", cerró, con una redacción algo extraña.

Cabe aclarar que estas imágenes se dieron en el marco en el que el propio Leandro García Gómez negó estar en pareja con la artista, en medio de los allanamientos en su domicilio.

Lourdes Fernández de Bandana había denunciado mediáticamente a su expareja por violencia de género

En noviembre del 2022, Lourdes había publicado un impactante video en donde se la podía ver golpeada. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.