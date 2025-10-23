23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué pasó con Lourdes Fernández de Bandana: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

La madre de la cantante denunció que había perdido contacto con ella el 4 de octubre. Horas después de la puesta en marcha la investigación por parte de la Policía y una orden de búsqueda de paradero, la artista posteó en sus redes sociales que estaba bien y que solo tenía gripe desde el lunes.

Por

Lourdes se encuentra bien.

Después de horas de incertidumbre, finalmente apareció Lourdes Fernández de Bandana. A lo largo de la mañana del jueves, se elaboraron varias teorías al respecto, aunque todavía no se sabe desde dónde grabó el video.

Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.
Te puede interesar:

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

La desesperada búsqueda comenzó a raíz de una denuncia radicada por la madre de la cantante, quien aseguró que no tenía contacto con ella desde el pasado 4 de octubre.

BUSCAN a LOURDES de BANDANA: la POLICIA INGRESA al EDIFICIO del NOVIO

“Perdí contacto con mi hija desde el último 4 de octubre, entiendo que está manteniendo un vínculo con su pareja con quien habría tenido denuncias de violencia de género, episodios que fueron denunciado, por lo que hace que su madre tenga temor por la integridad física de la artista”, fueron las palabras que dijo Mabel López y que replicó el periodista Diego Gabriele en C5N.

A raíz de ello, personal policial se acercó hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Hasta ese momento, se elaboraron distintas teorías sobre su paradero ya que no había noticias de Lourdes. La única persona que sí posteó algo fue Lissa Vera, compañera y amiga personal, quien compartió una historia en la que manifestó su preocupación por la artista y que estaba yendo a radicar la denuncia junto con su abogado.

Bandana tenía previsto su regreso a los escenarios el 23 de noviembre en una fiesta, aunque Lourdes iba a presentarse de manera solista en el Gran Rex en el marco también de una fiesta de los años 90'. En ese contexto, Vera aseguró que "pasó algo" y que no estaba yendo a ensayar.

Lissa Vera Bandana

Mientras los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, en un programa de televisión llamaron a la artista en vivo y ella atendió. Del otro lado tomaron el teléfono, aunque solo se escucharon balbuceos y la voz de ella muy confusa.

Y en paralelo a la investigación que se llevaba adelante en la casa de Leandro García Gómez, la propia artista publicó un video en el que se la vio hablando a cámara asegurando que estaba bien. El hecho tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Hasta el momento que se hiciera pública la denuncia, Lourdes se había mostrado activa en redes sociales horas antes. Una de las primeras historias fue dedicada a su novio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en el año 2022. En un extraño posteo escribió: "Grax LeanGG. Dr con mucho am. #Reparaelvinculo. Es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor". Luego subió una foto con su gato sin ningún texto.

Lo más llamativo es que la artista se mostró sumamente activa en redes desde la fecha en la que la madre denunció que perdió contacto con ella.

En su feed de Instagram también hubo posteos y publicaciones promocionando el regreso de la banda, sino también dedicaciones a su pareja e incluso a su mamá por el Día de la Madre. “Feliz día ma, te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las qie están presentes las que te cuidan desde el cielo tmb!”, señaló.

Y entre las publicaciones más recientes incluyó una para su pareja, Leandro García Gómez. Allí escribió: "Feliz cumple!!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar".

lourdes lean gg

"Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre", cerró, con una redacción algo extraña.

Cabe aclarar que estas imágenes se dieron en el marco en el que el propio Leandro García Gómez negó estar en pareja con la artista, en medio de los allanamientos en su domicilio.

Lourdes Fernández de Bandana había denunciado mediáticamente a su expareja por violencia de género

En noviembre del 2022, Lourdes había publicado un impactante video en donde se la podía ver golpeada. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.

Noticias relacionadas

play

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras

Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

El cuerpo apareció durante la tarde noche del martes con signos de violencia. 

Identificaron el cuerpo que apareció en los acantilados de Caras Talladas, en Chubut

La investigación se centra en tres hipótesis. 

Crece el misterio en Chubut: la denuncia anónima que reaviva una hipótesis clave en la investigación

play

Lourdes ya había denunciado a su expareja por violencia de género

La madre de Lourdes denunció que no la ve desde el 4 de octubre.

El confuso audio de Lourdes, en medio de la denuncia de su madre

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 12 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 18 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 20 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 32 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 42 minutos