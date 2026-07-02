Primera tendencia de la placa planta de Gran Hermano: quién se puede ir el lunes 6 de julio, según las encuestas Las primeras encuestas dan indicios de quiénes son los principales candidatos a abandonar la casa en la votación del próximo lunes. Agregar C5N en









La última gala dejó conmovidos a los participantes del reality. Telefe

La nueva Placa Planta de Gran Hermano ya comenzó a marcar una tendencia apenas unas horas después de quedar conformada. Luego de la votación positiva que salvó a 12 de los 19 participantes que continúan en competencia, siete jugadores quedaron expuestos al voto negativo del público y uno de ellos abandonará la casa el próximo lunes 6 de julio. La modalidad busca castigar a quienes generan menos contenido dentro del reality y volvió a instalar un fuerte debate entre los fanáticos.

Los participantes que integran la placa son Cola, JC, Hanssen, Luana, Alejandra Majluf, Mariela y Nigro, quienes desde este jueves quedaron a merced del voto de la audiencia. Durante la gala, además, se confirmó que este jueves habrá cena de nominados antes de que continúe la campaña rumbo a la eliminación del lunes.

Las primeras encuestas publicadas en redes sociales ya muestran un escenario que empieza a consolidarse. El sondeo difundido por la cuenta especializada GH Trivia, que suele seguir de cerca el comportamiento de los seguidores del programa, ubica a Luana como la participante con mayor porcentaje de votos negativos, seguida por Leandro Nigro, mientras que Alejandra Majluf aparece en un tercer escalón de riesgo. Se trata de una fotografía inicial y no de una medición oficial.

De todas maneras, el panorama todavía puede modificarse. Restan varios días de votación y, como ocurrió en anteriores galas de Gran Hermano, las tendencias suelen cambiar a medida que avanzan las emisiones, los debates y los movimientos dentro de la casa. Además, las encuestas en redes funcionan únicamente como un termómetro de opinión y no reemplazan el voto oficial, que es el único que define quién abandona el reality.

Así quedó la Placa Plata de la semana 19 de GH. Telefe Quién se puede ir de Gran Hermano el lunes 6 de julio, según las encuestas La primera tendencia favorece claramente a varios jugadores de la placa. En los relevamientos publicados durante las primeras horas posteriores a la conformación de la nominación, JC y Cola aparecen entre los participantes con menor cantidad de votos negativos, por lo que, de mantenerse ese comportamiento, serían quienes hoy tendrían mayores posibilidades de continuar una semana más en la competencia.

En el otro extremo, Luana es quien concentra la mayor cantidad de rechazos en los sondeos informales. La jugadora había sido una de las participantes más activas durante el comienzo de la temporada, pero numerosos seguidores consideran que en las últimas semanas perdió protagonismo dentro del juego, situación que podría estar influyendo en la tendencia que muestran las encuestas difundidas en redes sociales. Luana es una de las candidatas a dejar la casa, según los primeros sondeos del público. Telefe Por detrás de Luana aparece Leandro Nigro, otro de los concursantes que viene siendo señalado por parte del fandom como uno de los perfiles más silenciosos de la casa. Incluso, semanas atrás, distintos debates entre seguidores del programa ya lo ubicaban como uno de los nombres que podía verse perjudicado si volvía la denominada "placa planta", una percepción que ahora parece reflejarse nuevamente en los primeros sondeos.