Cortes de gas en medio de la ola polar: industriales cuestionan al Gobierno y ya hay plantas paralizadas

Representantes del sector emitieron comunicados con "profunda preocupación" por el suministro de gas. La situación obliga a las empresas a afrontar costos extraordinarios, por la importación. “No podemos producir en la ley de la jungla energética”, alertaron.

En el comienzo de la ola polar que azota a gran parte del país en pleno invierno, industriales lanzaron fuertes cuestionamientos al Gobierno por los cortes en el suministro de gas , manifestaron una " profunda preocupación " y alertaron por un contentar de plantas paralizadas. La situación obliga a las distintas empresas a afrontar costos extraordinarios, por la importación de gas. “La industria no puede producir en la ley de la jungla energética”, alertaron.

Para garantizar el suministro en los hogares, donde crece la demanda durante el invierno, el Gobierno limitó el suministro de gas en las estaciones de GNC e industrias, lo que le trae un nuevo dolor de cabeza al sector.

"Resulta difícil comprender que, sin registrarse temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, nuevamente el Norte sea el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético . Esta situación obliga a numerosas empresas a afrontar costos extraordinarios, llegando incluso a pagar por gas importado valores cercanos a los u$s27 por millón de BTU, mientras en otras regiones del país ese mismo insumo ronda los u$sS3", señaló en un comunicado la Unión Industrial de Tucumán.

En el mismo, puso en valor las gestiones realizadas por la administración provincial "para defender los intereses de la industria tucumana y procurar alternativas de abastecimiento". En esa línea, apuntó contra la administración libertaria: " La solución definitiva depende de decisiones que debe adoptar el Gobierno nacional ".

"Lo que hoy queda en el aire es una pregunta que merece una respuesta clara: ¿quién se beneficia con este esquema que obliga a las industrias a pagar un gas hasta nueve veces más caro?", criticó la central industrial. Para luego sumar: "Es indispensable despejar cualquier duda y garantizar absoluta transparencia en el funcionamiento del mercado energético . Las empresas y los trabajadores del Norte no pueden ser quienes soporten las consecuencias de decisiones que afectan la producción nacional".

En el final, la UIT reclamó que la industria "no puede seguir siendo la variable de ajuste". "Argentina necesita reglas claras, infraestructura y previsibilidad para producir, invertir y generar empleo. Las economías regionales merecen las mismas condiciones de competitividad que el resto del país", concluyó.

De la misma manera se pronunció la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quien emitió un comunicado donde planteó una situación "crítica" para las pymes, quienes no tiene capacidad de negociación a la hora de negociar contratos de Gas Natural Licuado (GNL). “No estamos hablando de una incomodidad administrativa: estamos hablando de plantas que deben reducir actividad o reorganizar procesos”, manifestaron.

La organización planteó además la preocupación por la falta de transparencia: “Hay asimetría de información, criterios de restricción poco claros y escasa certeza sobre la disponibilidad real de gas en el sistema. Frente a esto, el Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas”.

“La energía debe ser una condición para producir, no un obstáculo que paralice a quienes generan empleo”, finaliza el comunicado, al exigir que el Gobierno nacional debe ser quien garantice el abastecimiento previsible y equitativo del gas para evitar que el mercado quede librado a la capacidad de negociación de los actores más grandes.

Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), reveló a medios locales que las industrias de Salta enfrentan una restricción del 100% en el suministro. "Hace tres días estábamos con restricción al 50%. Y desde hoy a las 6 de la mañana estamos con restricción al 100%, o sea que tenemos que llevar nuestros procesos productivos a cero", explicó.

Ante este panorama, la alternativa que aparece para mantener la producción es recurrir al mercado spot de gas, con valores muy altos a los habituales. "El gas que está liberado en este momento ronda hoy los u$s18 por millón de BTU, cuando el gas que estamos consumiendo actualmente está a u$s4,5", concluyó Fazio.