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¿Puede nevar en Buenos Aires? Avanza una masa de aire polar desde el Antártico sobre Argentina

El 22 de julio de 2009 ocurrió una nevada histórica en varias provincias de Argentina, algo que no ocurría desde 1918. Ahora, ante la entrada de una nueva ola polar, surgen las dudas si este fenómeno nuevamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. ¿Existe la posibilidad?

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¿Puede nevar en Buenos Aires? Avanza una masa de aire polar desde el Antártico sobre Argentina

Con un termómetro que roza cerca de lo 0° de mínima y una sensación térmica que alcanzó los -0.9°, mientras que en varias partes de Buenos Aires cayó nieve o aguanieve, la pregunta del millón volvió a instalarse en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires: ¿puede repetirse la histórica nevada del 2007?

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Sin embargo, las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas. Para que ocurra este fenómeno, no solo se necesita frío extremo en la superficie, sino una combinación exacta de aire muy frío en todas las capas de la atmósfera (desde la altura hasta el suelo), niveles altos de humedad y precipitaciones.

Por el momento, el pronóstico para el AMBA contempla los primeros días de julio con mucho frío "habrá que esperar hasta el sábado, cuando llegue viento desde el noreste, ese aire más templado del litoral deja un registro diferente", adelantó el meteorólogo Diego Ángeli.

"En el AMBA, la Capital Federal registró la menor temperaturas del año hasta el momento con 1,8 °C (y -0,7 °C de sensación térmica)", remarcaron desde Meteored mientras que en el conurbano la sensación alcanzó los -5,1 ° en Morón.

El informe por irrupción de aire antártico

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que una masa de aire de origen antártico ingresará al país a partir del martes 30 de junio, comenzando su avance sobre la región patagónica para luego extenderse hacia la franja central y el norte argentino durante el miércoles 1 y jueves 2 de julio. El organismo señaló que se trata de un sistema de gran alcance territorial, capaz de modificar rápidamente las condiciones del tiempo.

Según el reporte meteorológico, la irrupción estará acompañada por temperaturas mínimas extremadamente bajas, especialmente en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino. En esas regiones podrían registrarse valores entre -10°C y 0°C, con descensos incluso más pronunciados en sectores de la meseta patagónica, donde podrían superarse los -15°C.

El avance del aire frío también podría generar nevadas en zonas serranas de Córdoba y San Luis, además de sectores cordilleranos y áreas del NOA, incluyendo provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Sin embargo, el SMN remarcó que todavía existe una importante incertidumbre sobre la ubicación final y la intensidad de las precipitaciones níveas, debido a la complejidad del sistema atmosférico.

Los especialistas explican que estos eventos ocurren cuando una gran masa de aire muy frío de origen polar o antártico logra desplazarse hacia latitudes más bajas, impulsada por configuraciones particulares de la atmósfera. En este caso, el resultado será una semana marcada por heladas, bajas temperaturas, posibles nevadas y condiciones invernales fuertes en buena parte del país.

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