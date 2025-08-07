Qué hacer gratis en Buenos Aires: el plan perfecto para ver el cielo de noche desde el Planetario

De qué se trata esta hermosa actividad que se puede hacer gratis en Buenos Aires.. Télam

Cuando llega el fin de semana, muchas personas tratan de encontrar el plan perfecto para hacer una salida, aunque en varias ocasiones la plata suele ser un impedimento. Afortunadamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen diferentes alternativas que son gratuitas y que pueden ser actividades sumamente atractivas.

En este sentido, el Planetario Galileo Galilei ofrece uno de los planes más hermosos para disfrutar tanto en familia como con amigos. Se trata de observaciones públicas y gratuitas, mediante las cuales se pueden apreciar las maravillas del cielo desde este punto ubicado en Avenida Sarmiento.

Esta actividad se lleva a cabo todos los sábados y domingos, y a partir del 9 de agosto la cita será a las 19 horas. El cupo máximo es de 250 personas, por lo que hay que estar atento a la cantidad de entradas disponibles. Se realizan con cielo despejado al momento de comenzar la actividad. En caso contrario, la actividad se suspende, previo aviso al público presente.

Bosques y lagos de Palermo, Planetario Cómo es la actividad gratuita para ver el cielo desde el Planetario Galileo Galilei en Buenos Aires La actividad consiste en la mera observación del cielo. Pero, para ello, los expertos del Planetario brindan información sobre el cielo para conocerlo mejor, un punto fundamental a la hora de observar. Muchos principiantes quieren comprar un telescopio en primer lugar, cuando deberían aprender sobre lo que están viendo.

"Es necesario conocer la posición general de las estrellas y las constelaciones que ellas forman, los movimientos y los elementos básicos de la esfera celeste (coordenadas, polos y ecuador celeste, etc.), y la ubicación y movimientos (reales y aparentes) del Sol, la Luna y los planetas. Y luego de tener en claro todo lo anterior, podemos lanzarnos también a la observación de los incontables y más desafiantes objetos de “cielo profundo”: cúmulos estelares, nebulosas y lejanísimas galaxias (que demandan un conocimiento más profundo del firmamento nocturno)", explican desde el Planetario.

cielo noche buenos aires Se entregarán 250 números al público presente, sólo 15 minutos antes del horario anunciado de inicio de la actividad. En caso de suspensión, y si no llueve, en el mismo horario se ofrecerá al público una charla de astronomía al aire libre.