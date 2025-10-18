Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Durante este mes, las autoridades viales implementaron nuevas categorías de sanciones y un registro digital que facilita el pago de infracciones, además de simplificar las consultas y los trámites.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció en octubre de 2025 una serie de significativas modificaciones en su sistema de multas de tránsito, impactando de manera directa y relevante a miles de conductores. Estas novedades buscan no solo actualizar el marco legal vigente, sino también adaptar el esquema de sanciones viales a la realidad económica y social actual, lo que implicará cambios importantes en el día a día de quienes circulan por la Ciudad.

El principal objetivo de esta reforma es doble: por un lado, modernizar completamente el sistema de sanciones viales y, por el otro, simplificar los procedimientos administrativos. Históricamente, los trámites relacionados con las multas han generado quejas y demoras, y las autoridades buscan poner fin a estas complicaciones. Esta modernización apunta a hacer más eficiente la gestión, permitiendo a los conductores resolver sus situaciones de una manera más ágil.

Las modificaciones implementadas por el Gobierno de CABA abarcan varios puntos clave del sistema de infracciones. Entre los cambios más destacados se encuentran la actualización de los montos de las multas para adecuarlos al contexto económico, la revisión de los plazos de prescripción de las faltas y, fundamentalmente, la incorporación de nuevas herramientas digitales. Estas tecnologías están diseñadas para facilitar las gestiones, haciendo los trámites más accesibles y rápidos para todos los conductores.

Cuánto cuestan las multas en CABA en octubre 2025

Los valores de las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran en constante actualización, regidos por el valor de la Unidad Fija (UF), que se ajusta de manera periódica. En octubre de 2025, tras la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno porteño, los montos registraron un incremento significativo con el fin de generar un mayor impacto en la conducta de los conductores y adecuarse a las condiciones económicas actuales.

Entre las infracciones más frecuentes, los valores actualizados resultan considerables. Una falta por mal estacionamiento, por ejemplo, alcanza los $79.851. Del mismo modo, circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente o no utilizar el cinturón de seguridad puede implicar sanciones cercanas a esa cifra. Cabe mencionar que estos valores pueden reducirse en caso de acceder al beneficio del pago voluntario, siempre que se realice dentro del plazo estipulado.

Las infracciones graves presentan importes mucho más elevados, que en algunos casos superan el millón de pesos. Pasar un semáforo en rojo implica multas que van desde $239.553 hasta $1.097.430, según la gravedad del hecho. En el caso del exceso grave de velocidad, al superar los 140 km/h, la sanción puede alcanzar los $3.194.040. Tapar la patente del vehículo, por su parte, conlleva un costo aproximado de $798.510.

Con esta actualización, el Gobierno de la Ciudad busca desalentar las conductas de riesgo y reforzar la conciencia vial, recordando que las infracciones no solo representan una amenaza para la seguridad pública, sino también un alto costo económico. Se recomienda a los conductores consultar con frecuencia los valores vigentes de la Unidad Fija, dado que de ellos dependen los montos de todas las multas en la jurisdicción.