Este castillo medieval está dentro de CABA y es ideal para visitar en familia: cómo llegar

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida urbana y promover el disfrute al aire libre, el Gobierno porteño desarrolla un plan integral de espacios verdes enfocado en la creación y renovación de patios de juegos con una mirada innovadora. Esta iniciativa busca transformar parques y plazas en las distintas comunas, incorporando estructuras lúdicas que resulten atractivas, posean un diseño temático, se integren con el entorno y garanticen la accesibilidad para todos los niños de la Ciudad.

Un ejemplo destacado de esta transformación es el nuevo patio de juegos de la Plaza Olivera, en el barrio de Parque Avellaneda. Este espacio fue renovado con una propuesta recreativa que se distingue por su originalidad. El elemento central es un gran mangrullo con forma de castillo medieval, que otorgó una nueva identidad al espacio verde. Este diseño temático despierta la imaginación de los más pequeños y crea un punto de encuentro ideal para las familias del barrio.

La intervención en Plaza Olivera forma parte de un plan más amplio que el Gobierno de la Ciudad impulsa durante el año . El programa incluye la renovación de 104 espacios verdes y más de 30 proyectos destinados a modernizar patios de juegos. El propósito principal de esta iniciativa es garantizar que las áreas recreativas sean inclusivas, de modo que todos los niños, sin importar sus capacidades o necesidades, puedan participar, jugar y compartir experiencias en un entorno seguro y estimulante.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó un nuevo e innovador atractivo ideal para el paseo familiar: un castillo medieval que, aunque no se trata de una fortaleza histórica, representa un imponente y detallado patio de juegos temático que transformó por completo la identidad de un espacio verde. Este rincón mágico se encuentra en la Plaza Olivera, ubicada en el corazón del barrio de Parque Avellaneda, y refleja la nueva apuesta del Gobierno porteño por el disfrute y el bienestar de los vecinos.

El centro de la renovación es un espectacular mangrullo de grandes dimensiones diseñado para simular un auténtico castillo de la Edad Media, construido principalmente con madera y hierro. Sus torres, puentes y accesos invitan a los niños a embarcarse en la aventura y el juego simbólico, convirtiéndolos en caballeros, princesas o dragones que deben defender o conquistar la fortaleza. Este diseño temático busca no solo la diversión, sino también estimular la imaginación y la creatividad en un entorno seguro y de alta calidad.

La elección de la temática medieval responde a un homenaje a la historia del lugar. El diseño del patio de juegos establece un vínculo con la historia de Parque Avellaneda, desarrollada en lo que fuera la antigua chacra “Los Remedios”, propiedad de la familia de Domingo Olivera. Se encontraron conexiones históricas entre la familia Olivera y el período medieval en Europa, lo que aporta un sentido de narrativa y pertenencia al nuevo espacio lúdico.

El área de juegos de la Plaza Olivera fue concebida considerando la diversidad de edades y aptitudes. El espacio se amplió y se organizó en dos sectores claramente definidos: uno más tranquilo, con un arenero y pisos suaves de caucho con texturas y colores estimulantes, ideal para los más pequeños. Este sector promueve el juego sensorial y de menor riesgo, favoreciendo el desarrollo temprano a través del contacto con diferentes materiales y superficies.

El segundo sector está destinado al juego dinámico y de mayor desafío, orientado a niños más grandes. Esta zona cuenta con estructuras que incentivan la destreza, la agilidad y el desarrollo físico, incluyendo desafíos de escalada y recorridos propios del gran mangrullo-castillo. La distribución de los espacios garantiza que cada niño encuentre un ámbito acorde a su desarrollo físico y mental, propiciando horas de entretenimiento activo y seguro.

Además del diseño temático y la zonificación por edades, la renovación de la Plaza Olivera priorizó la accesibilidad y la integración con el entorno. Se mejoraron los caminos internos, reemplazando parte de la granza por hormigón peinado para facilitar la circulación. A su vez, se incorporó una nueva propuesta paisajística con vegetación nativa perimetral, que aísla visual y funcionalmente el área de juego del tránsito de la avenida, generando una sensación de refugio natural dentro de la Ciudad.

En definitiva, la visita al “castillo medieval” de la Plaza Olivera, en la intersección de Av. Olivera y Tandil, representa mucho más que un paseo a un patio de juegos: es una experiencia familiar gratuita que invita a viajar en el tiempo sin salir de Buenos Aires. Con su diseño temático, su enfoque en la seguridad y la accesibilidad, este espacio se consolidó como un nuevo punto de encuentro que fomenta la imaginación, el juego al aire libre y la convivencia comunitaria en Parque Avellaneda.