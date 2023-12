Pruebas Pisa: 7 de cada 10 estudiantes argentinos no logra niveles básicos en matemática

El país no empeoró su desempeño respecto a 2018, la última edición antes de la pandemia, y quedó en el puesto 66 de 81 participantes. Además, en lectura y ciencia, son cinco de cada diez alumnos los que no alcanzaron los niveles básicos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) y los números, una vez más, no son los mejores para la Argentina: siete de cada diez estudiantes argentinos no logran el nivel mínimo de desempeño en matemática y, en tanto, en lectura y ciencia, son cinco de cada diez los que no alcanzaron los niveles básicos.