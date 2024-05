Protestas en Misiones: un conductor embistió a un docente en un corte de ruta

"Son unos ignorantes, vagos, yo si no trabajo no cobro", les gritó el chofer de una empresa de encomiendas a los maestros, aunque luego se mostró arrepentido y pidió disculpas. El manifestante no sufrió lesiones.

"Son unos ignorantes, vagos, yo si no trabajo no cobro", les gritó el conductor de la unidad de reparto antes de acelerar y llevarse por delante Marcelo Ragotin, el manifestante, quien no sufrió lesiones, aunque la actitud generó indignación entre sus compañeros.

"Cuando veo que se acerca para cruzar, me acerqué, lo saludé y en eso vienen colegas y un policía corriendo diciendo que no lo dejáramos pasar, fue cuando avanzó sobre mí y el vehículo me chocó a la altura del pecho", declaró Ragotin al mencionado medio.

Luego el docente se contactó con la empresa de encomiendas y logró hablar con el chofer, quien se mostró arrepentido y le pidió disculpas. Ragotin decidió no realizar ninguna denuncia. "Simplemente quiero que recapacite por lo que hizo", explicó.