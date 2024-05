Protesta de trabajadores de las centrales Atucha 1 y 2 por despidos masivos

En diciembre en Atucha trabajaban alrededor de 900 trabajadores de la Construcción, sin embargo, aseguran que en este momento quedan trabajando unos 570. Pero que, en los últimos días, la empresa estatal confirmó unos 170 despidos que estaban en discusión.

“Ganaba $600 mil, pero no me alcanzaba, vivo el día a día. Hace meses no voy a un supermercado, sino que compro en el mercado. A veces no como para que coman mis hijas”, señaló Rubén, quien recibió el telegrama de despido en diálogo con el movilero de C5N, Diego Lewen.

En ese marco, aseguró que se hizo presente en la protesta porque “quiero seguir trabajando”: “Hay laburo para cuatro o cinco años, aún. Si se queda eso parado va a haber muchas familias se quedan sin trabajo”.

Con el apoyo de la UOCRA que se movilizaron en la rotonda de Zárate, los trabajadores que por ahora están en planta viven en la incertidumbre que de un día para otro le llegue el telegrama de despido. “El significado de parar la planta de Atucha es un gasto mucho mayor que ponerlo en funcionamiento por 30 años, lo que significa que va a tener un valor energético para el interconectado internacional que va a ser muy valorable”, agregó Oscar, otro obrero de Atucha.

Protesta en Zárate por el despido de empleados de centrales nucleares

Los propios trabajadores y la UOCRA se convocaron desde la madrugada de este lunes en la rotonda de Zárate, en la intercepción de las Rutas 6, 12 y 193, en reclamo de los despidos masivos en las centrales Atucha 1 y 2.

Ambas centrales energéticas y el proyecto Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), al que le queda solo un 30% para finalizar la obra, son importantes para generar energías, que, al mismo tiempo, esa tecnología podía ser importadas y generar divisas al país.

Atucha 1 y Atucha 2 general el 10% del total de las energías que se utilizan en la Argentina.