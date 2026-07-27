27 de julio de 2026 Inicio
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Tragedia en Caballito: un camión atropelló y mató a una mujer de 50 años

El accidente ocurrió sobre la calle Coronel Ramón Falcón, al límite con Flores. El conductor del vehículo debió recibir asistencia tras sufrir una crisis nerviosa.

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Los médicos del SAME constataron el deceso instantáneo de la víctima.

Los médicos del SAME constataron el deceso instantáneo de la víctima.

Una mujer de 50 años murió este lunes en el barrio porteño de Caballito al ser atropellada por un camión sobre la calle Coronel Ramón Falcón, entre Puan y Miró. Las autoridades policiales aún investigan las circunstancias del hecho.

La Policía de Neuquén detuvo a una joven de 20 años que se había dado a la fuga hacia tres meses.
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Efectivos de la Comisaría Vecinal 6-B acudieron al lugar tras una alerta al sistema de emergencias 911 y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos constataron el deceso instantáneo de la víctima, quien presentaba "lesiones incompatibles con la vida".

Peritaje

Por motivos sujetos a peritaje, el rodado de carga embistió a la transeúnte con un desenlace fatal e inmediato. El golpe no le dejó ninguna posibilidad de supervivencia a la mujer.

A causa del operativo de seguridad, las fuerzas policiales interrumpieron de forma total el tránsito en esa cuadra. El bloqueo vehicular permitió el trabajo de los especialistas forenses y el resguardo de la escena.

En paralelo, los profesionales de la salud le brindaron contención al chofer del camión involucrado. El hombre experimentó un severo ataque de nervios como consecuencia del accidente.

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