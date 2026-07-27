Tragedia en Caballito: un camión atropelló y mató a una mujer de 50 años El accidente ocurrió sobre la calle Coronel Ramón Falcón, al límite con Flores. El conductor del vehículo debió recibir asistencia tras sufrir una crisis nerviosa. Por Agregar C5N en









Los médicos del SAME constataron el deceso instantáneo de la víctima.

Una mujer de 50 años murió este lunes en el barrio porteño de Caballito al ser atropellada por un camión sobre la calle Coronel Ramón Falcón, entre Puan y Miró. Las autoridades policiales aún investigan las circunstancias del hecho.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 6-B acudieron al lugar tras una alerta al sistema de emergencias 911 y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos constataron el deceso instantáneo de la víctima, quien presentaba "lesiones incompatibles con la vida".

Peritaje Por motivos sujetos a peritaje, el rodado de carga embistió a la transeúnte con un desenlace fatal e inmediato. El golpe no le dejó ninguna posibilidad de supervivencia a la mujer.

A causa del operativo de seguridad, las fuerzas policiales interrumpieron de forma total el tránsito en esa cuadra. El bloqueo vehicular permitió el trabajo de los especialistas forenses y el resguardo de la escena.