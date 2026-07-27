Video: una futbolista le dio dos patadas en la cabeza a una rival que estaba en el piso durante un partido Ocurrió en el estado de Ceará, en Brasil. La agresora fue suspendida por cinco años y excluyeron del torneo a su equipo. Por Agregar C5N en









La jugadora Lara do Nascimento Costa no podrá jugar por los próximos cinco años.

La Liga Deportiva de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará, suspendió por cinco años a la jugadora Lara do Nascimento Costa por agredir con dos patadas en la cabeza a su rival Ana Julia Alencar, quien se encontraba en el piso tras una disputa por el balón. El ataque ocurrió el miércoles pasado, durante el partido inaugural del Campeonato Municipal Femenino de Futsal.

El incidente se produjo en la segunda mitad del encuentro entre RDJ Sport y RSN, con el marcador a favor del primer equipo. Tras perder la posesión de la pelota, la agresora reaccionó de forma violenta contra Alencar y luego golpeó en el rostro a otra futbolista rival que intentó detener la pelea.

Las autoridades suspendieron el partido de manera definitiva ante la gravedad de la situación. Alencar requirió atención en una unidad de cuidados intensivos, pero la presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, confirmó luego que la víctima recibió el alta médica y se recupera en su domicilio, al igual que su compañera.

Jogadora agride adversárias com chutes e socos campeonato de futsal feminino no Ceará.



A violência ocorreu na quarta (22), no duelo entre o RDJ Sport e RSN (As Resenhas), em ginásio poliesportivo na cidade da região metropolitana de Fortaleza.



A agressão ocorreu no segundo… pic.twitter.com/dGKIl7kACA — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 25, 2026 Los directivos locales aplicaron sanciones drásticas contra la responsable y su entorno. La Liga Deportiva apartó a Do Nascimento Costa de toda competencia por cinco años y excluyó del certamen al equipo As Resenhas como consecuencia directa de esta conducta.

Las autoridades repudiaeon el violento ataque El ayuntamiento de Eusébio lamentó el suceso de manera pública y ratificó su postura de tolerancia cero. "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad", señaló la autoridad municipal en un comunicado oficial.