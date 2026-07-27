Video: una futbolista le dio dos patadas en la cabeza a una rival que estaba en el piso durante un partido

La Liga Deportiva de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará, suspendió por cinco años a la jugadora Lara do Nascimento Costa por agredir con dos patadas en la cabeza a su rival Ana Julia Alencar, quien se encontraba en el piso tras una disputa por el balón. El ataque ocurrió el miércoles pasado, durante el partido inaugural del Campeonato Municipal Femenino de Futsal.
El incidente se produjo en la segunda mitad del encuentro entre RDJ Sport y RSN, con el marcador a favor del primer equipo. Tras perder la posesión de la pelota, la agresora reaccionó de forma violenta contra Alencar y luego golpeó en el rostro a otra futbolista rival que intentó detener la pelea.
Las autoridades suspendieron el partido de manera definitiva ante la gravedad de la situación. Alencar requirió atención en una unidad de cuidados intensivos, pero la presidenta del Projeto RDJ Sport, Radija Nascimento, confirmó luego que la víctima recibió el alta médica y se recupera en su domicilio, al igual que su compañera.
Los directivos locales aplicaron sanciones drásticas contra la responsable y su entorno. La Liga Deportiva apartó a Do Nascimento Costa de toda competencia por cinco años y excluyó del certamen al equipo As Resenhas como consecuencia directa de esta conducta.
Las autoridades repudiaeon el violento ataque
El ayuntamiento de Eusébio lamentó el suceso de manera pública y ratificó su postura de tolerancia cero. "No toleramos los actos de violencia ni las conductas antideportivas. Creemos que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad", señaló la autoridad municipal en un comunicado oficial.
El Grupo Nacional para Combatir la Violencia en los Estadios también emitió un duro mensaje sobre el incidente. La entidad condenó el ataque y exigió "una investigación rigurosa de los hechos y la rendición de cuentas de los implicados, para que episodios de esta naturaleza no tengan cabida en los entornos deportivos".
El caso superó el ámbito deportivo y pasó a la órbita de la Justicia. La Policía Civil del Estado de Ceará abrió una averiguación formal por lesiones corporales y evalúa la posible responsabilidad penal de la acusada en un trabajo conjunto con la Fiscalía estatal.