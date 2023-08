Procesaron a Chano por abuso sexual tras una denuncia de Militta Bora.

Bora, en una entrevista a La Nación de 2018, describió lo que ocurrió en el departamento en el que vivían, según su denuncia: "Me encerré en el cuarto para que se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación".

"Chano me amenazaba, me decía 'haceme la denuncia. Anda a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio'", había agregado Bora en aquel entonces.

En tanto el abogado Roberto Casorla Yalet, en América TV, explicó el motivo por el cual se reabrió la causa de la demanda de Bora contra el artista, ya que se había cerrada. "Casación dice que se conculcaron todos los derechos de la víctima y mandó a reabrir la causa. También mandó a que se sortee un nuevo juzgado, que encuentra reunidas las suficientes pruebas como para procesarlo sin prisión preventiva", detalló.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.