3 de octubre de 2026 Inicio
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Se cae el cielo en Buenos Aires: rige una alerta amarilla por tormentas fuertes

Las precipitaciones regresaron el marco de la caminata a Luján, los fieles fueron sorprendidos a primeras horas de la madrugada, fenómeno que se mantendrá durante el día. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos para 15 provincias de Argentina.

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Las lluvias y tormentas se mantendrán durante la jornada del sábado en el AMBA. 

Las lluvias y tormentas se mantendrán durante la jornada del sábado en el AMBA. 

SMN

La lluvia sorprendió a los fieles que comenzaron a peregrinar hacia la basílica de Luján durante la madrugada, el mal tiempo se mantendrá durante toda la jornada del sábado. En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por tormenta, viento y nevadas para varias localidades de Argentina.

La Basílica de Luján recibirá miles de fieles.
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Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta están bajo alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

as mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que la zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy están bajo aviso por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Por último, la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén está bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia.

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El nivel de precipitaciones pronosticado para los últimos tres meses del año será "superior al normal" en la mayor parte del país y la temperatura será "inferior a la normal" en el centro del país durante el mismo periodo, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por un lado, el Litoral, Córdoba, sectores de Cuyo, La Pampa y el oeste bonaerense presentan mayores probabilidades de registrar precipitaciones en mayor cantidad a la registrada habitualmente en estas zonas. Y por otro lado, varias de esas áreas integran la franja donde la temperatura media del trimestre podría ubicarse por debajo de los registros usuales.

Precipitaciones y temperaturas para el último trimestre de 2026.

Precipitaciones y temperaturas para el último trimestre de 2026.

En la misma línea, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz podrían sufrir un nivel de lluvias "inferior al normal" a juego con temperatura "superior a la normal.

El informe se realiza a partir de modelos climáticos globales, herramientas estadísticas nacionales y el monitoreo de la atmósfera y los océanos. No hay forma de saber qué sucederá día por día en los próximos tres meses, pero sí formar una idea general del comportamiento del tiempo para dicho periodo.

Asimismo, cada categoría del informe expresa una posibilidad y no una certeza absoluta. Este pronóstico trimestral para todo el país coincide con una fase cálida del Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que el SMN identifica como El Niño y que puede favorecer condiciones más húmedas en parte del centro y el noreste argentino.

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