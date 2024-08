Preocupación en la familia de la joven atacada en Mendoza por rugbiers franceses: temen que queden libres

En diálogo con el periodista Rodrigo Olmedo desde Mendoza, contó que "el rumor que corre a gritos es que habría un cambio de actitud de la Fiscalía". El fiscal Darío Nora, de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, debe definir este lunes si pide prisión preventiva para Oscar Jegou y Hugo Auradou.

Para el hombre, esto se debe a que Rafael Cúneo Libarona, el hermano del ministro de Justicia de la Nación, es el abogado de los rugbiers. "El perfil es complicadito por lo menos, por ser delicado: es hermano del que define los cargos que se van a reemplazar o sustituir en la Justicia federal de Mendoza", señaló.

"Acá estamos peleando, totalmente angustiados, esperando justicia. Yo soy un abogado con 40 años de ejercicio de la profesión, conozco y respeto a la Justicia de Mendoza, pero acá hay mucho en juego, mucha presión. Honestamente nos sentimos desprotegidos hoy con el cambio de actitud que ha tenido la Fiscalía", afirmó.

"Acá hay un delito penal, hay violación en grupo porque participaron dos personas y la defensa sigue diciendo que hubo consentimiento. Si mañana el fiscal puede ratificar, los rugbiers deberían quedarse en prisión preventiva mientras continúa el juicio. Si no, hacen sus valijas, se van a Francia y el juicio seguirá por siglos y siglos", remarcó.

El hombre cree que el fiscal "va a cambiar la actual situación de detención domiciliaria por libertad, directamente, en el lugar que quieran. Evidentemente va a ser en Francia. Después, si los citan en algún momento, en una de esas vuelven. Yo no creo en los milagros", sostuvo.

"Desconozco las razones por las cuales la Justicia puede haber cambiado, pero que ha cambiado, cambió. Me voy a sorprender y me voy a disculpar si el fiscal en realidad hace lo que yo creo y lo que mucha gente cree: que el no es no, aún en una habitación y con una persona", agregó.

En ese sentido, aseguró que "el daño que le hicieron a mi hija es irreparable" y que los peritos "pudieron comprobar 15 laceraciones en el cuerpo". "Esto no es un abuso, esto es una tortura", subrayó.