Por qué se dice que el origen de Halloween es una tradición celta

Cuál es el origen de Halloween y por qué se lo relaciona con la tradición celta

En la década del veinte en España se colocaban calabazas huecas con velas encendidas en la Fuente del bolo para asustar a las mozas que iban a buscar agua. Es por eso que los historiadores aseguran que aquellos que creen que Halloween se trata de una tradición norteamericana, están equivocados.

En un pueblo de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, hace cien años se popularizó una serie de rituales que en la actualidad se siguen llevando a cabo. Esto se hizo históricamente a comienzos del mes de noviembre justo en el Día de los difuntos.

El origen de Hallooween procede de una tradición celta. Es decir, esta costumbre fue reconvertida al cristianismo, incluso el nombre viene de “All Halow´s Eve”, víspera de Todos los santos. A los Estados Unidos llega gracias a los emigrantes irlandeses y, con el paso del tiempo, se fue popularizando en el país debido a las películas de terror que se proyectaban en el cine.

Para conocer el origen real de esta tradición, debemos remontarnos muchas décadas atrás. Antiguamente existían dos estaciones en el año: invierno y verano. La primera estación comienza en noviembre y culmina en abril con la época de las lluvias y es, no solo del frío, sino de la oscuridad y la escasez. La naturaleza no da sus frutos, se recluyen la caza y la pesca y además no acompaña el tiempo para salir en su búsqueda. Por otro lado, es considerado el tiempo de la muerte ya que de no tener un buen acopio de leña y alimentos puede generar graves consecuencias.

Por su parte, la estación de verano va desde mayo hasta octubre y era considerada la de la luz, del calor y la abundancia ya que la naturaleza da sus frutos y salen los animales luego de haber estado recluidos durante la época de bajas temperaturas. Además, se la considera la estación de la vida y de la alegría, el calor sobre todo en tierras celtas.

Hay un momento del año donde la luz se une con la oscuridad, el frío con el calor y la vida con la muerte. Es la noche del primer día de noviembre, el “Samhain”, que para los celtas de Cornualles y Breizh significa “el primer día del invierno”.