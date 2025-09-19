19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que limpiar la parrilla con una cebolla

Este alimento puede ser una aliada inesperada para dejar todo en condiciones, sin riesgos y con un toque extra que realza el sabor del asado.

Por
La cebolla puede ser el mejor aliado para limpiar las parrillas

La cebolla puede ser el mejor aliado para limpiar las parrillas, después de hacer un asado.

Para quienes les gusta tirar carne al fuego, ya sea en la parrilla de obra, en un asador portátil o en una plancha de hierro, saben que el momento más pesado no es cocinar, sino sacarle la grasa pegada a las rejas. El esfuerzo suele convertirse en un dolor de cabeza después de un buen asado.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.
Te puede interesar:

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

A lo largo de los años aparecieron todo tipo de consejos para la limpieza: desde la clásica bola de papel aluminio hasta el uso de cepillos de acero. Sin embargo, varios especialistas del mundo parrillero coinciden en que hay un truco más simple, económico y menos riesgoso: pasar una media cebolla sobre la superficie caliente.

El método no es nuevo, pero sigue generando debate entre quienes lo prueban y quienes prefieren los métodos tradicionales. Lo cierto es que la cebolla tiene propiedades antibacterianas que ayudan a despegar restos de comida y a desinfectar de manera natural, algo que se valora cada vez más en tiempos en los que se cuestiona el uso de químicos en contacto con los alimentos.

vista-angulo-alto-cebollas-cocinandose-parrilla-barbacoa_1048944-13984574

Por qué se recomienda limpiar la parrilla con una cebolla

El procedimiento es sencillo: apenas terminás de cocinar, mientras las brasas siguen vivas y la parrilla está caliente, cortás una cebolla al medio y la frotás contra las varillas de hierro. El calor ayuda a liberar los jugos del bulbo, que actúan como una especie de desinfectante natural. Con unos minutos de frotado, los restos de grasa y carbón empiezan a desprenderse solos.

Algunos asadores incluso tiran esa misma cebolla al fuego después de limpiar. Así, además de evitar desperdicios, consiguen un leve aroma ahumado que se impregna en la carne de la siguiente tanda. Eso sí: esa cebolla no se debe comer, porque absorbe residuos y no resulta apta para consumo.

cebolla-parrilla-por-que

Los expertos también advierten sobre un detalle clave: evitar los cepillos metálicos. Si bien parecen efectivos, sus cerdas pueden quebrarse y quedar adheridas a la parrilla. Si un fragmento llega a la comida y se ingiere, puede ocasionar lesiones graves en la boca, garganta o incluso el estómago.

Por supuesto, no existe una fórmula única. Hay quienes siguen prefiriendo la espátula o el papel metálico arrugado. La cebolla, en cambio, se puede ser una opción económica, accesible y con el plus de dejar un perfume agradable sobre la superficie.

Noticias relacionadas

Blue Ghost 1 es un paso concreto hacia el objetivo de consolidar la presencia humana y científica en la Luna de manera permanente.

Cómo fue el aterrizaje exitoso que hizo la NASA en la Luna: ¿era tripulado?

Cuál es el problema de enchufar el secador de pelo a una zapatilla.

Por qué es peligroso enchufar el secador de pelo en una zapatilla eléctrica

como podes acceder a la nueva licencia de conducir en caba y que debes saber del nuevo sistema

Cómo podés acceder a la nueva licencia de conducir en CABA y qué debés saber del nuevo sistema

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia, que hoy es de cinco minutos. 

El SAME abrió una base operativa en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente para derivar pacientes

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

El Huertapalooza 2025 se realiza con entrada libre y gratuita. 

Llega Huertapalooza 2025: el festival que une la importancia de la agroecología con la nutrición

Rating Cero

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

últimas noticias

Juan Crlos De Pablo.

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Hace 30 minutos
play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Hace 1 hora
Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

Hace 1 hora
Mauricio Macri. 

En plena interna del PRO, Macri reaparece con candidatos amarillos en la antesala de octubre

Hace 1 hora
El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

Hace 2 horas