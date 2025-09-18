Por qué hay que lavar los jeans cada 5 o 6 semanas

El denim necesita menos lavados de lo que muchos creen: hacerlo seguido podría arruinar la tela y reducir su vida útil.

Lavar los jeans de manera seguida no es recomendable, si es que se quiere tenerlos por mucho tiempo y cuidad el medioambiente.

Los jeans son ese comodín del placard que siempre saca del apuro. Van con zapatillas, con botas o con una camisa para algo más formal. Son cómodos, versátiles y, sobre todo, resistentes. Pero detrás de esa fama de prenda indestructible se esconde una pregunta que divide a expertos y usuarios: ¿cada cuánto conviene lavarlos?

El Gobierno porteño evalúa fusionar grados en 2026 por la baja natalidad y abre debate en la comunidad educativa

No son pocos los que creen que cuanto más se laven, más "limpios" estarán. Sin embargo, quienes conocen bien el tejido aseguran lo contrario. El denim es un material particular , pensado para durar, y el agua junto con los detergentes son enemigos silenciosos de su color y de su forma. De ahí surge una recomendación que a más de uno le puede sonar exagerada: lavarlos solo cada cinco o seis semanas.

El consejo no es un capricho. Hay un trasfondo práctico y hasta ecológico. Menos lavados significan menos desgaste y también menos consumo de agua y energía. Claro que todo depende del uso: si el jean se mancha con comida o barro, no hay misterio, hay que limpiarlo . Pero en condiciones normales, aguanta mucho más tiempo sin pasar por el lavarropas.

La lógica detrás de este intervalo está en cómo se comporta el denim. Es un algodón grueso, teñido con índigo, que pierde color con cada contacto con el agua. Además, la fricción del tambor del lavarropas acelera el desgaste, sobre todo en zonas críticas como rodillas, bolsillos y dobladillos.

Quienes coleccionan jeans —los llamados fanáticos del raw denim— llevan esta idea al extremo y llegan a no lavarlos nunca, confiando en ventilarlos al aire libre o meterlos en el freezer para eliminar bacterias. Puede sonar raro, pero la práctica existe y tiene sus defensores.

hockerty_denim_fabric_blue_jeans_--ar_32_a820325f-5cc5-4f82-854b-e8c731793fb2_2

Ahora bien, la mayoría de especialistas sugiere un término medio: lavarlos cada mes y medio aproximadamente, salvo que la suciedad sea evidente. Ese hábito permite conservar mejor la textura, el color y la forma. Incluso, hay trucos caseros que ayudan a estirar el tiempo entre lavados: pasar un paño húmedo en la zona manchada, colgarlos al sol un rato para airearlos o usar sprays antibacteriales suaves.

A la hora de lavarlos, la recomendación es clara: agua fría, detergente suave y vuelta al revés. Nada de lavandina, ni suavizantes potentes, y mucho menos secadora. El calor encoge la tela y modifica su estructura. Lo ideal es secarlos a la sombra, al aire libre, para que no pierdan tono ni se deformen.